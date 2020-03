Un tatuaje que dice Silvia

La noche del lunes se vio enrarecida a eso de las 20 horas, cuando llegó un contingente de 24 personas, desde Perú a Salta. No se sabe bien cómo, pero entraron en un colectivo de la empresa “Silvia Magno” que los trasladaba al hotel Las Lomitas de Campo Quijano. Según la propietaria de la empresa de transporte, el contingente contaba con la autorización del Ministerio de Salud Pública para ingresar a Salta y permanecer por 2 días. Recordemos que esta señora ya fue expuesta públicamente por traer turistas a un hotel ubicado en Alvarado, entre Pellegrini e Ituzaingó, que también fue denunciado por recibir gente todo el tiempo, a pesar de la cuarentena.

Al enterarse de la noticia, el intendente Carlos Folloni, inmediatamente prohibió su arribo para preservar la salud de su pueblo. “Obviamente no los voy a dejar quedarse. Al trabajo que venimos haciendo con Gendarmería para cuidar la salud de todo un pueblo, no lo voy a tirar a la basura”, expresó el jefe comunal.

Ante esta negativa, todos fueron trasladados en el colectivo custodiados por patrullas y ambulancias. Pero no los llevaron a un lugar determinado a cumplir con la cuarentena correspondiente, sino que los distribuyeron por distintos barrios de la ciudad. Por las redes sociales comenzaron a circular diversas denuncias de los vecinos de estos barrios que vieron el movimiento, donde gente que no conocían se instalaba en viviendas cercanas, demasiado, a las suyas. Y no solo eso, sino que apenas llegaron salieron a hacer compras, burlándose de todo protocolo de seguridad. Apenas se fue la policía, esta gente empezó a circular por las calles como si todo estuviera normal.

La preocupación de los vecinos de zona norte crece más y más y nadie les da una respuesta a pesar de las reiteradas denuncias emitidas.

Los vecinos se sienten burlados en su buena fe, ya que ellos tomaron conciencia de que no pueden salir de sus casas y cumplen, pero al margen de eso, la Policía está muy atenta a que nadie salga sin justificación de sus hogares y ya cuenta con más de 400 detenidos por no cumplir con los protocolos de la cuarentena, infringiendo el artículo 205 del Código Penal.

Mientras tanto y al parecer con total desconocimiento, el Gobernador Gustavo Sáenz pide al Gobierno Nacional que saque el Ejército a las calles. Sus funcionarios? Bien gracias. Autorizando el ingreso de contingentes que vienen del extranjero y que no cumplen con ningún protocolo, como si nada. (N.J.)