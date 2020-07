La aparición de un salteño que actuaba a la par de Susana Martinengo, ex recepcionista de espías en Casa Rosada con turno para declarar este jueves en la causa judicial del escándalo, fue la novedad en las últimas horas. Se trata del licenciado Federico Salvai, ex Jefe de Gabinete bonaerense y destinatario de peregrinos salteños yendo a verlo hasta 2019, quien remitía hasta la secretaria privada de Mauricio Macri.

Así lo confirmó Horacio Ávila, presidente de la ONG Proyecto 7, quien este miércoles relató que hacia 2010 Martinengo “fue la que empezó a conectarnos con distintos funcionarios” de la entonces gestión en Ciudad de Buenos Aires, de la cual Salvai era Ministro de Desarrollo Social. El dirigente de la entidad que vela por personas en situación de calle detalló al programa Minuto Uno (C5N) haberse entrevistado “en tres oportunidades” con la mano derecha de MM –primero en CABA, luego en Balcarce 50-, quien lo “conectó con Federico Salvai”.

Después de establecer tal nexo con Su, Ávila especificó que después concretó efectivamente “una reunión con él (Salvai) y con Matías Álvarez Dorrego que se gestionó a través de ella”. El titular de Proyecto 7 explicó que a raíz del caso de espionaje que en estas horas tiene a Martinengo como imputada, escarbó en un viejo tarjetero, encontró aquella tarjeta personal que ella le había dado y cuyo reverso ilustra este artículo.

De acuerdo a lo que se desprende de este testimonio, el salteño era uno de los que recibía directivas de la aparente madrina de los espías del macrismo. Susana Martinengo inscribió su data en la “política” como Secretaria de Seguridad en el Municipio bonaerense de San Martín, y desembarcó en el club Boca Juniors de la mano del dirigente Jorge Alves. En tanto, su ex marido es Jorge Juan “El Mono” Ferreyra, un ex carapintada que contribuye a clarear más el panorama al respecto.