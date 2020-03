La concejala Frida Fonseca no se anduvo con vueltas y este martes contrastó con duros cuestionamientos la parsimonia testimonial con la que el urtubeísmo montó uno de los organismos cuya funcionalidad hasta hoy sigue siendo una curiosidad. La edila por el bloque Salta Tiene Futuro recomendó que el Observatorio de Violencia contra la Mujer debiera salir de emitir simples “recomendaciones”, en lugar de actuar sobre esta problemática.

Fonseca se declaró sorprendida al notar que “el Observatorio no se puede desentender del planteo en la política sobre violencia de género”, en tanto se manifestó “crítica de lo que hicieron hasta la fecha: solo recomendaciones”, dijo en una entrevista con FM Aries. Con estos conceptos, la representante capitalina salió al cruce de lo dicho por la directora del OVCM, Ana Pérez Declerq, quien en un extraño mix equiparó la situación que atraviesa el género femenino con las muertes por desnutrición en el norte provincial.

En dicho contexto, la concejala Fonseca evaluó que “los más altos índices de violencia los tiene Salta pero no los deja Gustavo Sáenz que gobierna hace 80 días, los problemas son decisiones desacertadas de gobiernos y falta de aplicación de recursos”, recordó. Además, indicó que la actual administración provincial se ha propuesto trabajar a partir de nuevos paradigmas y, en base a éstos, elaborar líneas de acción concretas para combatir esta problemática en materia de género.

En contraste con el pantano conceptual evidenciado por Declerq, Fonseca estimó que habrán resultados a partir de ir “trabajando en ideas territoriales y concretas”, dado que lo más recomendable es “salirse de la idea de los informes y apuntar más al territorio”. Para no dejar lugar a lo que se refirió, la edil especificó que “el Observatorio se limita a la crítica, de ahí al trabajo real, territorial, le falta mucho”, disparó.