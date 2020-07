¿Cree en la existencia de OVNIS? ¿Piensa que somos los únicos seres vivos del Universo? ¿Por qué? Lo cierto es que a pesar de lo que cada uno crea, desde el año 2001 todos los 2 de julio se festeja el Día Mundial del OVNI. Ahora le cuento porqué.

Resulta que, en 1947 se publicó en la prensa que el ejército de Estados Unidos “capturó” restos de un platillo volante en un rancho cerca de Roswell. El oficial de comunicación de la base aérea del Ejército en Roswell, Walter Haut, emitió un comunicado de prensa indicando que el personal del Grupo de operaciones 509 había recuperado un “disco volador”, que se había estrellado en un rancho cerca de Roswell. Un granjero de Nuevo México, descubre unos restos dispersos por su rancho cerca de Corona, Nuevo México, y el 5 de julio da cuenta a las autoridades. El “Roswell Daily Record” decía que “el misterioso aparato era un objeto del tamaño de una mesa, poseía caucho de color gris esparcido, gran cantidad de papel de plata, cintas adhesivas con diseños florales y varillas de madera, pero no contaba por ningún lado con metal alguno que hubiese podido ser usado como motor”. Tras la publicación del comunicado militar el 8 de julio, y la visita a la zona de un alto mando militar, la versión cambia y se atribuyen los hechos al impacto de un gran globo del Proyecto Mogul, con el que Estados Unidos pretendía espiar a la URSS. Varios informes militares posteriores corroboraron esta versión, pero las pruebas del Proyecto Mogul comenzaron en 1953 y el siniestro ocurrió en 1947. Para salvar esta incongruencia, los militares arguyeron que “los testigos olvidan las fechas”. Esta explicación podría ser convincente, pero el suceso apareció en un gran número de rotativos americanos en 1947.

En 1978, los investigadores Stanton Friedman y William Moore compararon los resultados de una serie de entrevistas que cada uno había llevado a cabo por separado donde quedaba en evidencia la hipótesis del accidente de una nave de origen no terrestre, con la recuperación de varios cadáveres de alienígenas. El ingeniero Barney Barnett aseguró que pudo ver los cadáveres de los extraterrestres, uno de los cuales sollozaba, agonizante, cuando fue descubierto.

En 1995, el productor de televisión Ray Santilli aseguraba tener en su poder la película con las autopsias practicadas a los tripulantes de la nave. Un anciano de 82 años, Jack Banett, ex cámara de las Fuerza Aéreas, fue el autor de la grabación, que ocultó durante décadas, asustado por la trascendencia de lo que vio. El astronauta del Apolo 14 Edgar Mitchell, sostuvo que hay una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre, por lo que no se puede sacar a la luz este tipo de incidentes.

Lo único claro es que, seguramente durante años, el Incidente OVNI de Roswell seguirá siendo un misterio. Mientras tanto, algunos aprovechan para sacarle partido. En Roswell existe un museo dedicado al suceso, dirigido por el ex-teniente Walter Haut, que difundió el primer comunicado asegurando que se había recuperado un platillo. Y opera una empresa dedicada a la venta de souvenirs y recorridos turísticos.

El término OVNI fue creado en el año 1953, inspirado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y proviene de la traducción del término en inglés UFO (Unidentified Flying Object). Es definido como un objeto volador real o aparente no identificado por el observador.

En abril del año 2020, el Pentágono confirmó la publicación de videos con imágenes de OVNIS capturadas por aviones de la flota en los años 2004 y 2015. «El Pentágono comparte las imágenes para impedir disputas de si las mismas son reales y no si hay más imágenes parecidas. El incidente aéreo visible en las imágenes sigue siendo calificado de no identificado por nosotros», afirmaron en un comunicado.