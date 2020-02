La prédica contra el hambre y la pobreza en la que aportaron su compromiso diferentes sectores sociales de nuestra provincia, al parecer tuvo un faltazo y algunos parroquianos lo notaron. Este fin de semana, el ingenio pop y las herramientas del mundo digital plantearon esta ocurrencia en forma de “meme”.

En esta edición que circuló en redes sociales y grupos de Whatsapp, más o menos, el exhorto fue direccionado hacia calle España 596. El reclamo se remontó hasta mediados de setiembre, cuando el ex Presidente de la nación, Mauricio Macri, arribó para la Fiesta del Milagro y el anfitrión, Mario Antonio Cargnello, le reclamó por los indicadores socioeconómicos. Una noticia que fue tapa de casi todos los diarios del país.

Pasado un cuatrimestre y chirolas de aquel hecho, las consecuencias extremas de la miseria volvieron al debate público con las muertes por desnutrición en el norte, pero en esta ocasión no hubo coscorrón eclesiástico. De manera tal, en este graffitti digital le plantearon a Cargnello que “ahora no diga nada” y señalaron entre signos de interrogación si aquel exhorto no habrá sido “una opereta de los K” en contra del sustituido en Balcarce 50 por Alberto Fernández.