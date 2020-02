El Ministerio de Gobierno confirmó este fin de semana que ampliará, antes de mitad de año, la cobertura del sistema de pago electrónico que provee la polémica empresa Atos-Siemmens. El plan apunta a instalar las máquinas en todos los colectivos que cubren trayectos dentro de la provincia de Salta, aunque está en duda si esto se realizará por licitación o contratación directa. (Por: Federico Pérez).

El titular de esta cartera, Ricardo Villada, aseguró este viernes que el Ejecutivo provincial ya cuenta con máquinas para ser instaladas, aunque si éstas no fueran suficientes para todas las unidades de transporte, se podría hacer un llamado a licitación, dijo en FM Profesional. Tal como publicó “Cuarto Poder” en diciembre último, SAETA pagó en 2019 la friolera de $ 113 millones a la encargada de este sistema mencionado por el funcionario, la firma Atos-Siemmens, aunque este dato no sería lo único preocupante.

El mes próximo, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, encabezado por la magistrada Noel Costa, comenzará la segunda parte del juicio por el mega escándalo con la financiera CBI/Cordubensis y el lavado de dinero por $ 700 millones, a través del sistema prepago del boleto urbano de transporte. “La forma más simple de graficar las maniobras de lavado de activos es describir la operatoria de la UTE Cordubensis – Rivelux y su relación con Siemens Atos”, indicó la imputación que pesa sobre 16 personas que en pocas semanas más pisarán esos estrados, entre ex funcionarios de la capital mediterránea y ejecutivos de firmas privadas.

Misil en el placard

La complejidad del entramado financiero ilegal y los colaterales del caso, motivaron que esta causa escandalosa fuese dividida en dos tramos. Uno de los motivos de peso fueron las derivaciones que trajo el más que extraño “suicidio” del financista cordobés Jorge Suau en medio de la debacle de la firma CBI/Cordubensis, del cual el próximo jueves se cumplirán cinco años.

La punta del ovillo para desembocar en este juicio que comenzará en marzo de 2020 fue la carta que dejó Suau. A través de esta misiva, la justicia logró determinar que parte del efectivo proveniente de la recaudación por la venta de cospeles y tarjetas del transporte de pasajeros era depositado en CBI/Cordubensis en lugar de ir a una cuenta de la Municipalidad de Córdoba.

Para el tribunal federal que, junto a Costa completarán la magistrada Carolina Prado (TOF 1 de Córdoba) y el riojano Mario Martínez, la clave está en el vínculo que mantenían la financiera que dirigía el “suicida” (Suau), funcionarios cordobeses y la empresa Siemmens IT-Atos.

Ante la expectativa que genera este caso, el diario La Voz del Interior aclaró que, allá por 2011, el gobierno capitalino cerró con “Siemens IT, para adjudicarle el sistema prepago del transporte urbano. Siemens IT es la dueña de Red Bus y no depende de su homónima alemana, sino de la empresa francesa Atos”. La misma con la que viene haciendo convenios la Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor para el actual sistema de cobro anticipado de boletos, el que ahora planea extender al resto de la provincia.

Poco & nada para ver

Pese a los colectivos añejos, si bien dotados con artefactos exóticos como televisores con pantallas LED, y las excusas por la actualización de la remuneración a los choferes, SAETA le pagó a la empresa Atos-Siemmens tres veces más de lo erogado en sueldos netos. En una nota publicada en diciembre por nuestro colega

, “Cuarto Poder” especificó que “Atos es la firma encargada de programar los equipos para que se pueda hacer efectivo el cobro del boleto, como así también de diseñar y poner en funcionamiento las terminales de autogestión para la carga de tarjetas”.

Sin embargo, menos del 10 % de los lugares para carga de los plásticos del servicio en la Ciudad capital y aledaños corresponde a los puntos provistos por la polémica empresa también contratada en la capital cordobesa. En aquel informe al que se aludió en el párrafo anterior, este medio indicó que “de los 244 puntos de venta distribuidos en toda la ciudad y el área metropolitana, apenas 20 son terminales de autoservicio. Los otros 224 corresponden a locales que dependen de los horarios de funcionamiento comercial. Las 50 bocas de recarga con las que cuenta la zona centro, contrastan fuertemente con las 14 que tiene la enorme zona este”.

Una cobertura deficiente y carísima que, sin embargo, parece no haber sido obstáculo en el planteo actual de llevar este sistema a los demás puntos que componen el mapa de la provincia de Salta. Pero desde SAETA insisten que los desequilibrios que atraviesa el transporte metropolitano se debe a ciertas “avivadas” que se producen por las gratuidades.