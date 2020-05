Qué particularidades enfrentan los docentes en épocas de pandemia. Entrevista a la delegada de capital. (Por Mario Molina)

En comunicación con la actual delegada por Capital Silvia Di Piazza esta nos manifestó su preocupación, y la de la docencia, por la publicación de recibos de sueldo de docentes, que para ellos tiene una intencionalidad de poner a los docentes en contra de la sociedad “nos pusimos en contacto con los colegas de Metan para tratar el tema y quieren saber quién autorizó que se publicara los recibos de sueldo si fue el gobierno o quien fue,” señaló la delegada.

Crisis pandémica

Hace unas semanas el conflicto docente se volvió a activar a partir del anuncio de posibles descuentos. Si se produce el descuento a los docentes estos se ampararía en el decreto nacional “Con la crisis que estamos pasando donde los precios aumentan día a día y la canasta básica aumentó un 80% el gobierno Nacional tomó la decisión correcta mediante decreto de prohibir que se le descuenten y despidan a ningún trabajador bueno está más que claro que no nos pueden descontar”.

La delgada Di Piazza aprovechó para recordar que las medidas de fuerza siguen solo que se encuentran en pausa por la pandemia, no se podría dar por solucionado el conflicto “nosotros no levantamos el paro si no que lo suspendimos y desde ese entonces el gobierno no se comunicó con nosotros para informarnos de la medida y la promesa de decirnos quien había dado la orden de mandar la represión al Grand Bourg pero tampoco vimos que se haya manifestado diciendo que no nos descontarían solo vimos a la docente Roxana Celeste que se manifestó en radio Profesional que decía que nos correspondía el descuento, pero no hemos escuchado ninguna versión del ministro diciendo que correspondía el descuento ni hemos escuchado ninguna versión ni del ministerio ni del gobernador así que al menos en el cuerpo de delgados tampoco porque nosotros constantemente estamos comunicados y estamos poniendo las novedades”.

No hay dudas ni certezas

Todo se irá aclarando a medida que vaya pasando el conflicto, en los primeros días de mayo cuando los trabajadores estatales cobren se va a reflejar si en verdad se les realizó el descuento o no mientras tanto están en guardia: “Yo tengo fe de que el descuento no se va a realizar, porque considero que el gobernador es una persona inteligente, por ahí tiene asesores muy desinteligentes pero creo que quedaría muy mal parado el gobierno si hace un descuento a los trabajadores en estos momentos” .

Nuevos pasos en la lucha

Ante un eventual descuento los docentes evaluarían nuevas medidas para hacer sentir su descontento mientras seguirán educando “Es algo que nos estamos comentando, hay distintas posturas, los docentes no nos hemos quedado quietos al contrario hemos duplicado nuestros esfuerzos en esta cuarentena para seguir enseñando y para seguir brindando educación que es para lo que nosotros estamos preparados, poniendo de nuestros bolsillos, poniendo todo el cuerpo necesario para que llegue a cada niño de la provincia la educación”

Protesta y redes sociales

“Sabemos que hoy las redes son fundamentales así que el cuerpo de delegados y los delegados de base están trabajando para hacer sentir la disconformidad al gobierno de la provincia, se han tirado varias ideas entre ellas un paro virtual, eso ya se verá en el momento que tengamos los recibos de sueldo y que tengamos los salarios depositados en los cajeros.”

La vuelta a clases

“Desde el ministerio de educación se había dado una cierta tentativa de circular, calculo que a medida que se vea como va avanzando o no esta pandemia se irá viendo cómo se ira resolviendo estas cuestiones, sabemos de la aglomeración de personas y que los niños también son transmisores. Los esfuerzos se van a ir redoblando ojala que no avance por el bien de todos”.

Clases virtuales y familia

“Educar es un derecho que tienen los alumnos y creo que ninguno dijo `’no voy a enseñar’ porque sabemos que es lo que corresponde hacer y por eso hemos triplicado los esfuerzos, hay docentes que tienen alumnos sin acceso a internet, han realizado cartillas, les han enviado las cartillas, a las escuelas de la quebrada, del valle, del cerro los niños no han quedado sin educación todos están trabajando ya sea por sistema virtual a distancia o por cartillas o hasta por llamadas y mensajes”. La docente también habló desde su experiencia “A mí me ha tocado trabajar con una mamá que no tiene WhatsApp para mandarle las tareas día a día por mensaje de texto y te hablo de Salta capital así que imagínate que en el interior es mucho más complicado este tema, se va cumpliendo con los contenidos mínimos que son los que tienen que aprender los niños”.

Se aclaró que ningún esfuerzo es poco para poder acercar la familia a la institución, la familia está colaborando en muchos casos, el principal problema es que ha sido difícil contactarlos a todos y que vayan respondiendo en tiempo y forma con las tareas pero bueno a medida que pasa el tiempo los padres entienden que es lo mejor para sus hijos.