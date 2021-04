Javier Cancinos dejó un sentido mensaje para recordar que sigue esperando encontrar a su hijx. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece la suma de $1.500.000 en concepto de recompensa a quien brinde datos útiles.

“Santiago o Nico ó como te autodefinas siempre te amaré. Estoy a tú lado esperando tú respuesta. Te necesito tanto, un abrazo tuyo que me llene y calme el alma. Solo decirte que sí de alguna forma no supe acompañarte o estar a tú lado te pido perdón. Siempre creí y a la vista erróneamente que hice todo lo que estaba a mi alcance para hacerte feliz. Por el tiempo transcurrido me equivoque por no saber llegar a tí de la forma que querías, la vida solo me mostró que las personas engañan y ocultan su verdadero ser que quienes estamos seguros de que están tan cerca no llegarían a causar males porque solo saben fingir y mostrar la cara que queremos se vea o que sea ideal. Pero mi gran amor se de tu fortaleza de espíritu y que algún día podrás perdonarme por no saber comprenderte y mirar más de tí. Te quiero y necesito tú padre”, fue el mensaje que dejó el padre al recordar que aún siguen con la búsqueda.

Dentro de un mes se cumplirá un año más desde que “Gala Cancinos” fue vista por última vez en Salta. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecen 1.500.000 pesos para quienes aporten datos fehacientes a la investigación.

«A requerimiento de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, se informa a la comunidad la publicación de la siguiente imagen de CONSTANZA GALA CANCINOS, por el cual el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece la suma de $1.500.000 en concepto de recompensa a quien, sin haber intervenido en el hecho, brinde datos útiles», dice el comunicado.