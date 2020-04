Entrevistamos al doctor Marcelo Nallar gerente del Hospital Oñativia sobre las acciones llevadas a cabo en la pandemia. (Por Mario Molina)

“Realizamos unas modificaciones y armamos 2 tipos de planes, 1 de contingencia y el otro de recurso humano estos dos surgen como plan estratégico dentro del plan estructural, realizamos cambios en un 100 % en cuanto a la accesibilidad de los pacientes al hospital Oñativia ya que hemos puesto una zona verde y una zona roja , la zona verde es donde nosotros vamos a seguir recibiendo a todos los pacientes que nos consultan habitualmente en este caso de urgencia, pacientes diabéticos pacientes que no pueden estar sin algún tipo de controles y por otro lado donde está la entrada de diálisis ahí hemos preparado la zona roja en este lugar se nos donó una cantidad de conteiners que son los que se usan en una mina normalmente donde se hacen ‘Tría’ “ informa el doctor Nallar.

¿Qué significa tría?

“Es un administrativo calificado que le toma la temperatura al enfermo, le realizará un breve cuestionario ,le rescatará datos epidemiológicos importantes por si tuvo algún contacto con una persona que haya estado de viaje o de que zona o región de la provincia viene en base a eso si tiene fiebre entraría a activarse el protocolo de seguridad por sospecha tan solo entonces en ese caso se toman las muestras que las enviamos al hospital del milagro donde se comunican a las autoridades y se van interrogando por los contactos que haya tenido el paciente y depende de la gravedad se lo interna en una sala especialmente diseñada para recibir pacientes con COVID 2019 o si tiene una dificultad respiratoria importante pasa a la terapia intensiva lo ideal seria que consulten en el centro de salud mas cercano y de allí en caso de sospecha debe el centro de salud avisarnos a nosotros”.

Datos sobre el Covid

“Se tiene que tener en cuenta que en esta enfermedad el 80% de los pacientes tienen síntomas muy leves, quizás ni se den cuenta que lo tienen y aunque ya este inmunizado contra el COVID 2019 el 20 % restante presenta síntomas con algún grado de importancia mayor, de ese 20 % habrá un porcentaje importante que va necesitar terapia intensiva que depende de ser o no un paciente de riego como : hipertensos, diabético, obesidad , patológicos y Oncológicos el problema está en que el paciente no vuelva a su casa para contagiar a su familia para ello ya se habilitó el Centro de convenciones para aislar a los pacientes que se curan del virus o tengan los primeros síntomas en un caso que se complique con estos pacientes serán derivados algún centro e mayor complejidad por que el COVID 2019 es uno solo quizás alguna sepa va cambiando antes de contagiar o puede ser en el mismo contagio hay variedades que son mas agresivas que otras eso por un lado que es el virus y por otro lado la enfermedad que ocasiona el COVID 2019 y tiene diferente manifestaciones como dije anteriormente el 80 % son leves el otro 20% tiene síntomas un poquito mas importante que generalmente son respiratorio y lo que si avanza muy rápido es la insuficiencia respiratoria que si no es tratada a tiempo llegará a necesitar respirador”.

Argentina y Estados Unidos

“Generalmente Argentina es el espejo de Estados Unidos el virus que ellos tuvieron allí en el Norte de América es el virus que vamos a traer nosotros por eso es importante que se trate de entregar la vacunas contra la gripe por que se las hacen basadas en el virus que tiene Estados Unidos este invierno que gracias a Dios esa vacuna nos esta llegando y estamos vacunado a todos los salteños en factor de riego”.

Covid + Gripe A mezcla mortal

“Lo que mata no es solamente el coronavirus si no también la confesión de virus como la Gripe A por ejemplo de los últimos casos de los de Tucumán, el que falleció no era solamente por el coronavirus que tenía si no también por la Gripe A entonces esa sumatoria de infección lo hace mucho mas agresiva a la enfermedad entonces vacunando logramos reducir muchísimo la mortalidad y es un dato que nos permite ser un poquito optimista de lo negro que se ve el panorama”.

Posibles curas para los infectados

La OMS eligió a la Argentina como sujeto de pruebas para posibles curas, sin embargo ya se habla de la efectividad de algunos fármacos usados previamente para enfermedades de inmunodeficiencia o respiratorios “La Hidrocloroquina y la Azitromicina han sido probadas por un porcentaje muy poco pero dieron buenos resultados en pacientes con COVID 2019 en Francia por este motivo el gobierno Nacional ya a entrado en una prueba internacional y va recibir la Hidrocloroquina gratis creo que han llegado 250 mil dosis para que sean aplicadas en los pacientes que tengan la indicación medica y evaluar los resultados esto no quiere decir que sea la cura definitivamente por que son muy poquitos los casos para aprobar científicamente, o sea para que sea probada la droga y no dieron resultado para ser la cura definitivamente pero es muy alentador que vamos a tener algo al menos para hacerle frente a esta pandemia . Esto es muy importante también decirlo no hay que auto medicarse con esto por que tiene daños colaterales si no es indicado antes por un doctor”.

Pocos casos mucha preparación

El doctor nos explicó por que preparamos Hospitales y el Centro de Convenciones si solo tenemos 3 casos confirmados la razón según el sería que “Lo hacemos por que en todos los lugares del mundo que se ha subestimado al COVID 2019 y no tomaron las medidas que tomó nuestro Presidente le fue muy mal como Italia , España y el mismo Brasil por esto te digo que nos tenemos que prepara para lo peor y ojalá que sean solamente 3 casos lamentablemente yo estimo que vamos a esperar lo peor pero nosotros gracias a Alberto Fernández estamos preparado. En caso de que nuestro hospital comience a recibir pacientes con virus ya tenemos preparamos un hotel para alojar al personal medico completo que estará en el área trabajando, por que una de las medidas es que los trabajadores de la salud no vuelvan a su casas para evitar contagiar a sus familias “.

El personal de salud

Marcelo Nallar por último dejó un mensaje a todos los salteños para así tomar conciencia de los riesgos y distancia familiar por la que pasaran los equipos de salud “Quiero detenerme acá y pedirles que valoremos a todo personal de la salud que estará lejos de sus familias enfrentando a esta pandemia y le pedimos a todos que sigamos la cuarentena al pie de la letra y nos quedemos en casa”.