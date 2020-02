Primera curva a la vista

Los parecidos y las diferencias que circundan los matices en el Ejecutivo provincial al pasar los 60 días iniciales de la gestión. La señalética en el camino proyecta algunos escollos y maniobras para resolverlos, en una carretera que por momentos se nubla de polvareda. La templanza del conductor se pondrá a prueba.

Más allá de un inicio de año algo accidentado para el flamante gobernador, que a estas alturas viene dándose cuenta gracias a su innato instinto político de supervivencia, que el tablero de comandos del gobierno de la provincia no es como el “fliper” de la municipalidad de Salta…pero se devanea y cavila en el íntimo deseo personal de no crucificar y enviar al escarnio público a su antecesor, un irresponsable y farsante ex gobernador pero; los hechos, las falencias, los indisimulables negociados son tan evidentes que no queda otra que exponerlos al menos…puesto que el Gobernador no se cansa de decir que recién lleva sólo dos meses sentado en el sitial más importante y poderoso de la provincia.

Pero aun así, las responsabilidades y representaciones institucionales no pueden soslayarse…el disimulado vencimiento de mandato del ex ministro decano de la Corte de Justicia casi a fines del año pasado…luego el vencimiento de mandato de la ex Defensora General de la provincia a comienzo de este año, fueron casi sorprendentemente superados por el primer despliegue de poder del “liliputiense” gobernador…la cuasi innecesaria ampliación del número de miembros de la Corte de Justicia provincial.

Podemos debatir hasta airadamente sobre los pro y los contras de tal decisión pero lo cierto que todo “animal de la política” tiene que ejercer el nervio del poder de una manera contundente apenas atesora el bastón de mando…y lo hizo…quizás los tiempos se le precipitaron puesto que la siempre soslayada y ocultada tragedia de los pueblos originarios a la vera del río Pilcomayo, en los suelos polvorientos, arenosos y arcillosamente entalcados del Gran Chaco en el verdadero interior profundo del Trampeadero, Alto la Sierra, La Puntana entre otros, lo pusieron en el escenario político, en este caso nacional. Un tablado que domina casi a la perfección para asumir el rol que resulta necesario y colocarse como lo que es…un gestionador nato pero que también se ocupa de cada uno de los nombres, con gravitación política, que están siendo designados desde el Concejo Deliberante del municipio de Salta hasta en la legislatura provincial…lugares lejanos a él por la natural y republicana división de poderes…

Del titular hacia el sur

Su alter ego de toda la vida política se encarga del disciplinamiento con la pauta publicitaria oficial y el otro comisario tiene la última directiva de desembarco en el desvencijado Partido Justicialista salteño, luego de la reciente y candente renuncia del gran mariscal de las derrotas capitalinas…

Y entonces preguntan ¿qué está haciendo el Gobernador Sáenz? ¿Sólo nombrando un montón de gente sin pergaminos? ¿Encargándose de la restricción del gasto público?

Pareciera que el principal devaneo y cavilación que no lo deja dormir resulta ser cómo sobrevive sin “daño colateral”, al deliberado opacamiento en todas las variables políticas que impuso el poliédrico ex gobernador…

La ampliación de miembros de la Corte pareciera que sigue en la línea de un tripartito acuerdo de poder…tres ministros de cada uno…de Romero, Urtubey y Sáenz…más allá que el próximo vencimiento es en mayo próximo…queda en cada lector determinar los tres nombres de cada tercio…

En el caso del tripartito Ministerio Público provincial, el perenne urdidor, harto de perder la votación con las damas, impulsó discretamente la llegada del maduro letrado radical del área metropolitana para así lograr la mayoría necesaria en las nuevas y ¿novedosas? políticas públicas activas de ése Órgano extra poder…

No lo dejará dormir a quién construye como oposición?…o el solapado último acuerdo, que patentizan los nombres para la Corte de Justicia, de dos contra uno?

La renovada lucha encarnizada de “los Cholos peronistas” contra “los Corleone de Limache”?

También un raro y estridente mensaje en la provincia vecina y hermana de leche con el proyecto de ley de “Intervención Federal Judicial” a un par cojonudo y hambriento…

Quizás también no lo deje dormir cómo decidir que residencia oficial usar…si eso tiende a dar sanción formal a un rumbo preciso y de impacto en terreno formal.

Tan parecido a los comienzos del ex gobernador ex docente de la prestigiosa universidad de Loyola de Andalucía…ex mediador en gestiones institucionales fracasadas pero harto exitosas en resultados dinerarios para él y su pandilla…

Esto no es entra la audacia y el cálculo…sino entre el deseo y la supervivencia…

Dr. Queco JONES