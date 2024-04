Un matrimonio y algo mas…

Los estrechos lazos entre el Auditor Provincial, Javier Cancinos, y su ”Madrina de Casamiento” la actual diputada nacional, exintendenta cerrillana Yolanda Vega, plantean serios interrogantes sobre la imparcialidad en el control fiscal del municipio de Cerrillos. Las conexiones íntimas entre ambos chocan contra todos los reglamentos y sugiere posibles interferencias políticas que podrían comprometer el proceso de control.

Javier Cancinos es el padre de “Gala” Cancinos, la joven que estuvo desaparecida cuatro años y cuyos restos fueron encontrados a la vera de la ruta a La Caldera hace tres años atrás. Como forma de reconocimiento, el gobernador lo compensó con el cargo de Auditor de la Provincia. Fue una designación poco clara pero en obvia respuesta a lo que había sucedido.

Corría agosto del 2021, cuando en la Cámara de Senadores de Salta prestó juramento como nuevo integrante del organismo encargado de controlar la ejecución de las cuentas públicas provincial y municipales. La puesta en posesión en el cargo llegó luego de apenas una semana después de haber sido designado por voto unánime por los senadores.

Cancinos, así desembarcó fugazmente con mandato hasta el 2026; antes había cumplido la funcion de auditor en el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) y otros cargos menores en municipios del interior provincial.

En ese entonces, el vicegobernador Antonio Marocco explicó que Cancinos estaría a cargo del Área de Control 3 la cual se dedica a auditar salud y municipios provinciales. “Es un reconocimiento por tanto años de prestación de servicio en la función pública”, señaló respecto del contador.

Sus adversarios suelen decir que al parecer no aprendió nada de la vida después de semejante pérdida ya que se caracteriza por una soberbia indescriptible, siendo detestado por los empleados de la Auditoria por su pésimo trato.

Se sabe que recurre habitualmente a ostentar que posee tres títulos; contador público, Administrador de Empresas (título previo al contador) y Magister en Economía de la Universidad Siglo XXI (de las menos prestigiosas del país) siendo que no obtuvo ningún mérito académico universitario en las ciencias a las que dice dedicarse.

A quien con el mote de “Jabucho” o el “Chamano” se refieren entre bambalinas los empleados de AGPS, exigió dos cosas a llegar al órgano de control, una de ellas, que su sello posea el detalle de tres títulos y el segundo es que en su oficina se coloque una placa con su nombre y los tres títulos.

El aterrizaje improvisado y forzoso no fue bien recibido. Y todo empeoro con el maltrato e incapacidad técnica supina, la cual quedó en evidencia en distintas oportunidades. A lo que recurrio según comentan es a jactarse de una relación con el gobernador y el vicegobernador Antonio Marocco.

Antes de las elecciones de presidente de 2023 aseguraba que su mujer–la archiconocida en la Auditoria como la “Chamana”- designada por Cancinos con un sueldo de $2.000.000- había tenido importantes visiones y aseguraba el triunfo de Massa. Como todos sabemos estuvo lejos de pegarle pero desde allí mucho quedaron estupefactos con el nivel de delirio que maneja.

Posteriormente Cancinos fue designado en un cargo a nivel nacional de la mano de su íntima amiga: la cuestionada y ahora diputada nacional Yolanda Vega, ex intendente de Cerrillos.

Yolanda Vega, plantitas si las hay, dejó una gestión teñida por un manto de sospecha de corrupción y un municipio quebrado, ya que sólo sus negocios personales en el ejercicio de su función pública le dejó “grandes ganancias”, acciones bestiales que sólo pueden pasar desapercibidas si el órgano de control, es decir la AGPS, cierra los ojos.

Aquí es donde sale el jugador de la cancha, entra el número 10, “El chamano” Cancinos. Quién audita el municipio de Cerrillos, o sea que es quién debe controlar a su íntima amiga la ex jefa comunal.

Los vasos comunicantes con Vega son evidentes: la eligió como testigo de casamiento, dejando al descubierto la inmensa amistad que los une, amistad que si bien no podemos asegurar que es con derecho a roce, podemos sospechar que algún regalo hay de por medio.

Y de a poco los hilos se empezaron a ver. La ley de Procedimientos Administrativos de Salta impone la obligación de excusarse de intervenir en las Auditorias de San José de los Cerrillos por la causal amistad manifiesta, sin embargo, poco le importo que la legislación en materia penal le imponga hacerlo.

Enterado de esto, estalló en llamas la AGPS; los restantes auditores decidieron en forma inmediata sacar al municipio de Cerrillos de la órbita de control de Cancinos.

Ahora bien, cabe preguntarse si el “Chamano” cuando juró como auditor lo hizo por Yolanda o lo hizo por Dios y la patria, al parecer la respuesta es obvia. Estamos en presencia de un escándalo: quién debe auditar se entonga con el auditado.

Polémica ausencia

La amiga de Cancinos, Yolanda Vega, fue una de las notables ausentes en la convocatoria a sesión del miércoles en el congreso nacional, donde se iba a abordar el financiamiento universitario, la restitución del Incentivo Docente y la Movilidad Jubilatoria. Vega confirmó su presencia el día anterior, pero optó por boicotear la sesión a pesar de reconocer la importancia de los temas en agenda.

Alegó que a las 10 de la mañana estaban verificando el quórum y los proyectos, encontrando que no había suficiente participación. Sin embargo, admitió que se trataba de proyectos “muy importantes para nuestra sociedad”, lo que plantea dudas sobre si eso era efectivamente así.

En tanto aseguró que sí dará quórum para el tratamiento de la Ley Ómnibus. Si algo la identifica es su capacidad para pasar impunemente y por sus contactos bien seleccionados que le permitieron llegar hasta donde llegó.

El hecho de que Vega sea la exintendenta de Cerrillos y ahora diputada nacional, mientras que Cancinos ocupa un cargo clave en la auditoría provincial, sugiere posibles interferencias políticas que podrían comprometer la integridad del proceso de control.

Oscuro ingreso 1

La propuesta para que Cancinos sea uno de los integrantes del Colegio de Auditores será recordada por su mala comunicación, cuanto menos. Es que fue informada como un acto propio de una operación política, primero como un trascendido, luego el rumor cobró fuerza y tras ello, con los hechos consumados, se hicieron los anuncios.

En rigor, lo único oficial, fue apenas una reunión en la comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados. Tras la misma, el contador Javier Cancinos fue propuesto ante el Senado para ocupar la vacante que dejó la jubilación del contador Ramón Muratore.

Tal proceder sólo generó la extraña sensación de que algo poco claro se urdió en torno a la propuesta de Cancinos.

Off the record aseguran que la propuesta llegó desde las colinas del Grand Bourg. Es claro que esto no puede ser planteado de modo frontal ya que en el proceso de designación de auditores, no debe intervenir el Poder Ejecutivo. En tal caso, la falta de un mensaje claro por parte de los legisladores oficialistas de la comisión de Auditoría, habilitó mil versiones.