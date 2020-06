A pocos días de exponer una millonaria exención a una firma privada, la concejala Griselda Galleguillos (Rosario de Lerma) afirmó haber sido objetivo de amenazas. Como se recordará, el viernes pasado la edila señaló que la Municipalidad de Rosario de Lerma le concedió a la compañía IMAC librarse del pago de tributos locales hasta el año 2.066.

Pocas horas más tarde, este domingo Griselda Galleguillos especificó que le llovieron las amenazas, intentos de amedrentamiento y prácticas extorsivas. Y si bien no lo dijo, la lupa se posó sobre la gestión del intendente Enrique “Terra” Martínez, quien mantiene un halo bastante extraño en su entorno.

La concejala no tardó en hacer público en su cuenta de Facebook este surtido de intimidaciones recibidas este domingo. Con una cantidad importante de apoyo de sus seguidores, que no solo le dieron palabras de apoyo sino que también viralizaron la publicación. Lo que la impulso a decir que continuará actuando de acuerdo a sus “convicciones por la transparencia y en defensa de nuestra gente”.

En el momento en que la clínica se instaló en la ciudad, Galleguillos manifestó su acuerdo, focalizando su opinión en “el mejoramiento del sistema de salud”.

Su posición cambió drásticamente primero, cuando se pidió que “se exima de los impuestos a la empresa por 50 años (hasta el año 2066)”. Y después con que se eluda a contratar “personal de Rosario de Lerma para la clínica por curriculum y no por acomodos (cómo se estableció en la ordenanza)”.

La dirigenta aclaró que su negativa es a todo tipo de “negociaciones turbias entre dirigentes políticos y empresarios”, mientras que en nombre de la mayoría de los habitantes de Rosario de Lerma reiteró la exigencia de “queremos transparencia”.