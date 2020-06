También habrá una extensión horaria para los locales gastronómicos y los salteños podrán desplazarse sin depender de la terminación de documento.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que vuelve el turismo interno, a partir de la semana que viene. Los únicos dos municipios no habilitados para esta nueva fase son Orán y Aguaray, donde hubo varios casos de Coronavirus.

Sáenz también anunció que se habilitarán las misas, con rigurosos protocolos.

Sáenz sostuvo que la fase del distanciamiento social no significa olvidarnos de la cuarentena: “significa darle la posibilidad a muchos que puedan realizar tareas que no podían”

Por otra parte señaló que se termina con la modalidad de desplazamientos según la terminación del DNI. “Vamos a terminar con la modalidad de pares e impares. Y ahí es necesario de su responsabilidad”, dijo.

Enfatizó, por otra parte, que los casos positivos de Salta son 18 y no 20.

Para los camioneros indicó que habrá playas acondicionadas para los chequeos.

Continúa el horario de las 20 como techo, salvo para la gastronomía: se extendió hasta las 24. También es para las reuniones sociales, durante los fines de semana.

Por otra parte, recalcó que recién lleva seis meses en gestión y tuvo que enfrentar grandes desafíos

“No es fácil gobernar en medio de una pandemia mundial que nos afecta a todos. No sólo en salud, sino también en la economía”.

Recalcó, asimismo, que Salta es un provincia rica, pero empobrecida.

“La salud es, fue y será la prioridad de este gobierno”, indicó.

“Nos encontramos con un sistema de salud colapsado. Queda mucho por hacer. Hoy día enfrentamos esta pandemia con indicadores que son buenos, y que tienen que ver con tres factores fundamentales: la bendición de dios, el comportamiento responsable de la mayoría de los salteños, y las medidas tomadas a tiempo”, añadió.

Quien ingrese a Salta, por otra parte, estará obligado a descargar la app creada por el gobierno provincial, para que se pueda realizar un seguimiento estricto.