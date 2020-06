La Cámara de Diputados de la Provincia es un barco sin timón, lo que representa un lastre para el gobierno, pese a contar con una amplia mayoría oficialista. El cuerpo legislativo hasta el momento no logró resolver ni los problemas internos más pequeños. Mucho menos acompañar la gestión de Gustavo Sáenz, en medio de una pandemia que suma complejidad a la frágil provincia que dejaron doce años de cholocracia. Desde diputados a juicio por torturadores, hasta un robo millonario sin resolver. Todo entra al pantano del debate estéril en Mitre 550, lejos de una realidad social que demanda aportes mayores.

Por Manuel Baku

La realidad política dentro de la cámara baja provincial se parece mucho más a una discusión en el patio del conventillo por el uso del baño compartido, que al debate de ideas y soluciones urgentes que la hora demanda de los representantes directos del pueblo de Salta. Los 60 diputados provinciales parecen no encontrar el rumbo del aporte luego de tres lustros de una presidencia con oscurantismo presupuestario, y un marcado perfil oficialista, aunque cambiara el gobierno. Las sesiones de los días martes vienen desnudando -en medio de una pandemia inédita- que la clase política salteña se encuentra cada día mas lejos de la realidad que vive la sociedad, a la que debiera representar. La ruptura de bloques recién conformados, la creación de comisiones de investigación interna, las pocas respuestas sobre el millonario botín robado a José “Pepe” Alfieri (Ex Sec. Adm.), solo parecen ser superados por el juicio que afrontará un diputado por la aplicación de tormentos a detenidos, mientras ejerció la función policial en territorio salteño. Estos temas, y otros puntos de interés son los que desvelan a los legisladores, pero nada tienen que ver con las necesidades de una sociedad cuarentenada y temerosa, e incluso tampoco aportan nada al gobierno que dicen pertenecer.

Faltazo y comisión

La última muestra del caos interno de la Cámara Baja fue la decisión unilateral de los diputados de Orán, quienes este martes se autoimpusieron una cuarentena, y faltaron a la sesión en modo preventivo para resguardar a sus pares. Al momento de tomar la palabra en el tramo de homenajes y manifestaciones, la diputada Cristina Fiore reclamó al presidente Esteban Amat Lacroix, que desde la Cámara le habrían dicho a los legisladores oranenses que no asistan, y que iban a participar por sistema virtual, algo que finalmente no sucedió. Los diputados autocuarentenados fueron Amelia Elizabeth Acosta, Patricia del Carmen Hucena, Jorgelina Silvana Juárez, Baltasar Lara Gros, Iván Guerino del Milagro Mizzau y Martín Miguel Pérez. Teniendo en cuenta que Orán presenta 6 casos positivos de COVID-19, llamó la atención que no asistieran al recinto ninguno de los diputados provinciales por el departamento norteño, pero tampoco enviaron opinión política alguna de lo que ocurre en la segunda ciudad mas poblada de la provincia. Lo que se llama un sano silencio.

Muy distinta es la arremetida que se impulsa en contra de Héctor “Carozo” Chibán. En esta movida, hasta sacó la cabeza del cono del silencio el diputado Daniel Sansone, padre de la cuestionada Secretaria de Cultura, Sabrina Sansone. El legislador –quien llegara como suplente de Matías Cánepa, actual Ministro de Educación y jefe de la nena- impulsa la comisión investigadora en contra de Chibán: “He pedido una cuestión de privilegio para que se constituya una Comisión, de acuerdo al artículo 88 inciso 6, para ver la conducta que tuvo Héctor Chiban, si fue correcta o no, y no seguir dilatando el tema. Lo mejor que puede suceder es que la Cámara de Diputados dictamine sobre la conducta de Chibán pero lógicamente con toda la defensa que pueda ejercer él en el caso”. Por supuesto que el pedido de Sansone se dio en ausencia de Chibán, lo que generó el airado rechazo de algunos legisladores. Para Sansone no es importante el patético estado de la Cultura salteña, pero si conformar la comisión interna contra el radical, porque “se tiene que constituir una Comisión, investigar al respecto y solucionar el problema”. Aunque entre líneas adelantó que es apenas una apurada: “si a mí me llegan a nombrar en la Comisión de ninguna manera voy a estar en contra, de entrada, de Chibán. Leí toda la documentación que se me hizo llegar y no estoy en contra de Chibán, y mis pares del bloque Todos Somos Salta tampoco están en contra. Para mí esto no es ningún motivo para que se lo expulse de la Cámara. La Comisión es simplemente para que se solucione el problema”. ¿O sea?

Picana gorda

Otro de los escándalos de la semana lo protagoniza el diputado por Rosario de la Frontera Gustavo Orozco, tío político del Secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, debido a que el legislador afrontará este mes un juicio en su contra por torturas, mientras se despeñaba como oficial de la policía provincial.

La causa que llega a juicio, es caratulada como “Orozco, Gustavo Orlando; Orellana, Víctor Hugo; Suárez, Andrés Fernando; Reynoso, Javier Sebastián; Coronel, Denis Arnaldo; Medina Rubén Darío, Díaz, Andrea Alejandra; Luna Víctor Alejandro y Pérez, Dardo Ezequiel, por vejaciones agravadas por el uso de la violencia, severidades, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales (colegiado)”. Los imputados y testigos fueron notificados bajo apercibimiento de ley. El inicio de la audiencia de debate estaba previsto para el 27 de marzo pasado, pero se suspendió ante la declaración de feria extraordinaria, dictada a raíz de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de Covid 19. Ahora las audiencias están previstas para los días 17, 22, 25 y 30 de junio, y comenzarán a las 9:30. Lo bueno entre tanta mala noticia es que solo la audiencia del 30 será un día martes, con lo cual podrá sesionar como representante democrático, mientras se lo juzga por tamañas acusaciones.

Ligas menores

Lejos de los grandes intereses populares, también muestran la falta de brújula del cuerpo los diputados Cristina Fiore, Ramón Villa y Mónica Juarez, quienes lejos de impulsar el control de los fondos públicos o la generación de entes de control sanitario, solo apostaron a la interna corta sin mayores complicaciones. Fiore –quien viene de ocupar una banca en el Senado de la Nación- apenas atinó a cuestionar que “a último minuto se están dotando a los nosocomios, cuando ya el pico está llegando”. Sin dudas el brote de casos positivos de Covid-19 desató una serie de críticas tanto al gobierno municipal oranense como al provincial salteño. La presidenta PARES (ex PRS), con el diario del lunes bajo el brazo disparó furiosa su revolver de cebitas, cuando suman dos meses de sesiones ordinarias en medio de una cuarentena que supera incluso ese periodo iniciado el primer día de abril. Demasiada poca agua opositora, para tanto fuego oficial. Por su parte, Ramón “Rana” Villa no para de extrañar a Godoy en la presidencia del cuerpo, por eso se dedica únicamente a la interna del Frente para la Victoria, olvidando intencionalmente la tragedia humanitaria que vive el Departamento Rivadavia, al que representa sin mayores logros. Las palabras del diputado esta semana apuntaron a la intervención de Aguaray, donde parece que le deben mas que un par de mangos (fruta tropical de intenso sabor). “Es increíble que sigan mirando para otro lado” cuestionó al oficialismo por no tratar la intervención de ese municipio. Amargamente se quejó porque la Comisión de Legislación General – presidida por Socorro Villamayor – no dio dictamen para tratar el proyecto de intervención al municipio, cuyo intendente está imputado por el robo de 35 kilómetros de caños. El proyecto del diputado “Rana” Villa, proponía la intervención del municipio de Aguaray luego que la Justicia Federal imputara al intendente Jorge Prado por el robo de caños pertenecientes a la obra del gasoducto del NEA, no fue tratado, por no contar con dictamen de la comisión. Por supuesto, la hambruna que mata niños wichís en su departamento es un tema que bien puede esperar, porque eso “siempre pasó”. Por último, el caso de Mónica Juarez por ser el mas leve, no deja de ser una muestra de cómo se mueve hoy la legislatura provincial, y cuales son las prioridades de sus miembros. La conductora televisiva se convirtió en la diputada mas votada en la última elección, ganándole el primer puesto a Matías Cánepa, quien no llegó a jurar su banca, por asumir el ministerio de educación. Pese a esto la legisladora no logró los consensos mínimos para presidir las comisiones de la mujer (primero) y de minería (después). Esta situación la habrían llevado esta semana a romper con el bloque mayoritario al que pertenecía en forma natural, conformando un minibloque que preside y comparte con dos legisladores mas. Lo llamativo es que Juarez, quien llegó a Diputados representando la cara de la “nueva política”, ahora es acompañada por una de las peores caras de la política local: el diputado por Anta Pedro Sandez, recordado por aquella filosa charla (puñal en mano) con el entonces Ministro de Salud, Claudio Piorno, cuando un termo de metal salvó al galeno de ser herido en su propio despacho. Además de sus “nuevos” compañeros el dato de color lo pondría el nombre del bloque que presidirá: 8 de octubre. Muchos se preguntaban si era este el día del renunciamiento de Eva Perón, o la declaración internacional de los derechos femeninos. Para sorpresa de todos, afirman quienes la conocen que esa es tan solo la fecha de su cumpleaños. Aunque bien ella misma se ocupó de aclarar luego, que el gobernador le avisó que también en esa fecha había nacido nada mas y nada menos que Juan Domingo Perón. Plop!

Indio singani, pepe congani

La frutilla del postre la pone el añosado aborigen de pétreo perfil. Relajado y sin problemas por la pandemia que hace temblar a la economía mundial el ex Presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy (a) Indio, dedica estos días a pensar en el PJ que usufructuó hasta ayer nomás, cuando el último golpe de las urnas dejó al peronismo local convertido en ruinas. “No tengo muchas ganas de participar en este PJ. No tengo mucho interés, de como está el partido” dijo esta semana el mismo que logró ubicar a su hijo menor como diputado nacional, en detrimento del mismo partido que él tiró a menos desde la CAP, que Juan Urtubey le inventó para centralizar los recursos económicos de calle Zuviría. Nada de rubor y mucha menos culpa asoma en su mundo. Para demostrar que los escrúpulos son cosa del pasado, Godoy consideró que el exgobernador Urtubey llevó el PJ hacia un sector en el que varios dirigentes no querían estar, y por esa razón muchos participaron del Partido de la Victoria, y se terminó en una situación difusa (¿?). Pocas ganas dice tener Godoy, a sus compañeros de militancia. Solo le faltó agregar, que “los verá en el corso”, como todos conocen el gastado chiste. Sin embargo, la sonrisa del multipolar diputado fue triste mueca en enero de 2020, cuando un robo millonario lo puso en el ojo de una tormenta que pronto pasó, no sin antes volarle algunas pilchas de la soga. Fue a comienzos de este año, cuando la primera noticia nacional estalló en Salta. El ex Secretario Administrativo de la gestión Godoy, José “Pepe” Alfieri, denunció ante la policía local que dos personas armadas lo despertaron en su domicilio de calle Junín al 1300, y que en forma violenta le robaron 20 millones de pesos que guardaba en su domicilio. Específicamente en la denuncia, el ex funcionario precisó que le sustrajeron 170 mil dólares y 30 mil euros, en un robo que hasta hoy no fue esclarecido, como tampoco habría sido justificado el origen del dinero. El robo cobró resonancia por el monto que le sustrajeron a Alfieri, y por la reacción que tuvieron algunos diputados opositores, aun en receso. Entre otros, el olmedista Carlos Zapata advirtió: «no puedo presuponer que los fondos no son lícitos, porque rige el principio de inocencia. Además lo conozco, seguramente tendrá una explicación sobre el origen del dinero». Pese a esto, el contador agregó que «llama la atención toda la circunstancia, pero eso forma parte de una subjetividad y la conducta de las personas se tiene que evaluar con parámetros objetivos, entre ellos la Escribanía de Gobierno ya que Alfieri, al haber sido secretario, debería haber presentado una declaración jurada y, lo mismo ocurre con la AFIP, que también debe tener datos de la declaración jurada». Mucho mas incisivo fue el diputado y ex policía Gustavo Orozco, quien entonces consideró que no es un robo común y «se debe aclarar» porque «es una persona donde se depositó la fe pública». El legislador por Rosario de la Frontera quizás pegó de mas, al agregar que «la gente común sospecha que se trató de dinero público y tiene toda la razón de pensar así», lanzó Orozco, y advirtió que es necesario «un informe pormenorizado» de lo que ocurrió. Por entonces hasta el diputado Esteban Amat prometía investigar el origen de la fortuna que Alfieri guardaba en un malentín. Amat, solicitó al presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, que realice una auditoría financiera en la Cámara. La presentación también la firmó del actual secretario legislativo, Raúl Medina. «Tras los hechos que trascendieron, queremos dar tranquilidad y muestras de transparencia», afirmó Amat a El Tribuno. «Queremos que se audite todo y se vea la situación financiera de la Cámara. Sé que hubo algunos planteos de diputados, entonces nuestra obligación es que todo esté claro», agregó Amat. Como pasa en estos casos, nada pasó, salvo el tiempo (medio año). Sin mejor suerte, la Unidad Fiscal Contra Robos y Hurtos, a cargo de Ana Salinas hasta ahora no logró avanzar en tamaño robo. Tampoco la policía local logró detenciones, aunque como siempre dicen, “se trabaja en algunas pistas”. La línea investigativa mas fuerte por estos días apuntaría a descartar un violento robo a mano armada, centrándose en la hipótesis del suave y perfumado accionar de una atractiva señorita que “durmió” a la víctima, en el mas profundo sentido de la palabra. Lo llamativo para todos los habitantes del palacio de los leones, es que ni antes ni ahora, se escuchara al desganado Godoy dar opinión alguna sobre el millonario y extraño robo a “su” Secretario Administrativo. Mucho menos su opinión sobre la gran capacidad de ahorro mostrada por “Pepe”.