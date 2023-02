Daniel Murillo advirtió que “si me sucede algo, hago personalmente responsable a Chibán” y puso al aire un audio en el que el secretario de Deportes de Salta y titular de la Liga Salteña de Fútbol en el que asegura “yo sí soy mafioso”

El periodista Daniel Murillo dio a conocer esta mañana en su programa “El foso de los Leones”, un audio enviado por el secretario de Deportes de Salta y presidente de la Liga Salteña de Fútbol de Salta, Sergio Chibán, al presidente del Club Villa San Antonio, Franco Martín Bié.

Murillo ya había anticipado ayer durante la emisión de su programa por Aries FM, que había sido amenazado, de manera indirecta, a través de un mensaje de audio y advirtió que “si me sucede algo, hago personalmente responsable a Chibán”.

El mensaje, en el que se escucha la inconfundible voz del secretario de Deportes de Salta, tiene una duración de 1 minuto y 40 segundos y dice: “Franco yo no quiero que hables por mí. Simplemente, si está vinculado a tu club, te perjudica. Si querés decíselo, y que mañana diga que yo lo estoy extorsionando. Porque yo sí soy mafioso. Así que lo habilito a que siga diciendo lo que quiera, porque después de 30 años de fútbol, un insulto de este tipo para para mí o un agravio, es una caricia al alma. Mirá si habré tenido rivales en mi vida. Me encanta jugar en esta tierra. También juego en el barro yo. Pero que no se aparezca como representante de un club afiliado, porque te roza, y mucho”

Luego, continúa diciendo: “El me llamó, me hizo llamar para que te ayude, fue él a buscar la plata; entonces si bien quedan pocos códigos en la vida, algunos siguen funcionando en mi cabeza. Pero no le digas nada. Actos, consecuencias”.

Días atrás, varios clubes de fútbol de Salta, y miembros de la Liga Salteña de Fútbol, denunciaron que el ministro de Turismo y Deportes de la Provincia, Mario Peña, tenía congelados fondos adeudados desde hace ya casi un año, que rondarían entre los 5 y 7 millones de pesos.

La información, que fue publicada en el diario El Tribuno y Murillo aseguró que fue Chibán quien pautó la nota para presionar al mismo Gobierno, del que forma parte, para cobrar el dinero. Esto habría ocasionado la furia de Chibán, que envió el audio al presidente de Villa San Antonio.

