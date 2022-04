Tres intendentes y cinco de los diez clubes de fútbol que integran la LGF denuncian balances adulterados, presidentes expulsados y restituidos, campeonatos disputados en localidades no habilitadas, energía cortada y hasta okupas. Los incumplimientos y rebeldías en las que incurrió su presidente, Dante Cepeda, son ignorados por el Secretario de Deportes, dejando a la entidad en riesgo de ser sancionada por la AFA y dejar a todo un departamento sin fútbol.

Los estertores de la Liga Güemense de Fútbol se escuchan, desde lejos y hace tiempo, mientras el secretario de Deportes de la Provincia, Sergio Chibán, mira para otro lado. Así lo aseguran los miembros del Concejo Directivo de Fútbol de esa localidad que, desesperados, ya no saben qué hacer para lograr que la entidad que debiera nuclearlos y organizarlos, funcione.

Balances adulterados, presidentes expulsados y restituidos, campeonatos disputados en localidades no habilitadas, energía cortada y hasta okupas son algunas de las denuncias de los presidentes de los clubes que integran la Liga Güemense de Fútbol (LGF)

En un intento por salvar la institucionalidad futbolística y la Liga, los clubes intentaron también plantear los problemas con los que se enfrentan a la Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas, pero fueron ignorados por lo que acudieron al jefe máximo, Don Ricardo Villada, que en una primera instancia tampoco les dio entidad.

En la segunda nota presentada al Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo el 4 de abril de 2022, los tres intendentes del departamento de Güemes (Sergio Salvatierra de General Güemes, Alejandro Copa de El Bordo y Josefina Pastrana de Campo Santo) y los presidentes de siete clubes reiteraron el pedido urgente de intervención de la LGF por las diversas irregularidades e incumplimientos en los que ha incurrido su presidente, Dante Cepeda.

Los motivos son varios y diversos, comenzando por denunciar que la elección que llevó a Cepeda a estar a cargo de la LGF no fue válida ya que participaron dos clubes que no son miembros: Betania y Club Fundación Santa Elena, dos entidades que, recalcan, fueron incorporadas fuera de reglamento. La primera porque no participa desde 2012 de torneos y la segunda porque es una fundación y no un club, requisito indispensable para formar parte de una Liga de Fútbol.

Además, los clubes ponen el acento en que las dos figuras que hoy dirigen el fútbol de Güemes no cumplen las condiciones para serlo. El presidente porque en 2002, cuando actuaba como árbitro, fue expulsado por su mal comportamiento de la LGF, algo que fue comunicado y avalado por el Consejo Federal de Fútbol Argentino. “Por esas vueltas de la vida, cuando fue intervenida la Liga en 2015, Cepeda era el Secretario de Deportes de Güemes por lo que lo nombraron interventor. Así volvió a la Liga y, desde entonces, llamó a elecciones con la presentación de una única lista: la suya”, detalló el presidente de unos de los clubes opositores.

Por otra parte, el inciso d del artículo 49 del Estatuto Liguista establece que, para ser presidente de la entidad, “necesariamente debe ser integrante de alguna institución afiliada a la Liga o haber sido designado delegado de algún club”. Cepeda nunca fue dirigente ni delegado

En cuanto a Pablo Brito, vicepresidente de la Liga, aseguran que no tiene los 30 años de edad exigidos para ejercer el cargo de acuerdo al Estatuto. Además, aducen que el Tesorero y el Secretario de Actas se tomaron licencias en 2021 por lo que los recibos por los aportes económicos de los clubes miembros son emitidos y rubricados por el mismo Cepeda, interfiriendo así con el control sobre los ingresos y egresos que tiene la entidad.

Y es, justamente sobre la cuestión económica, en donde se encuentran las denuncias más graves que involucran a Personería Jurídica.

Según los clubes, en los balances figura un egreso por $ 37.275,78 en 2020 y de $ 5.197,47 en 2021 en concepto de energía eléctrica, agua y teléfono. Sin embargo, y ante la falta de electricidad en el predio desde 2019, los delegados de los clubes se acercaron hasta Aguas del Norte y Edesa para conocer cuál era la situación real. El estado de cuenta de Aguas del Norte señala que la LGF adeuda $ 87.040 y el de Edesa; $ 9.388,77 más IVA.

Además, según un comparativo de los últimos balances, la LGF registra egresos en el presentado en 2020 indicando que gastaron en 2019 126.375 pesos; y en 2020 (año de pandemia) 395.033 pesos.

En el último balance, los gastos de 2020 habían ascendido a 536.456 pesos (es decir que había una diferencia de 141.423 pesos) y los de 2021 fueron declarados como sólo de $7.996, pues ante la ausencia del tesorero sólo fue incorporado enero 2021.

Para los clubes miembros de la Liga Güemense de Fútbol esto resulta, cuanto menos, llamativo; amén de preguntarse (y preguntar a Personería Jurídica) cómo un balance fue aprobado adeudando electricidad y el servicio de agua. Por ello, iniciaron un expediente por irregularidades en la Subsecretaría de Registro del Estado Civil y Personas Jurídicas.

Como si el enredo no fuera poco, también denuncian que una habitación del predio de la Liga fue alquilada a un particular, que ahora se pasea por la vieja casona de calle Rivadavia 1030 como si fuera propietario. Todo sin autorización del Consejo Directivo de la Liga de Güemes.

Así las cosas, los clubes disidentes reclaman participación en las decisiones que se adoptan, dado que según dicta el Estatuto liguista, “el gobierno será ejercido por la comisión directiva y el consejo directivo (la totalidad de los clubes afiliados)”, pero sostienen que “al pedir repuestas de diferentes informes que realizan, no tienen repuesta y Cepeda hace lo que quiere”.

Ahora sí, el fútbol

Como las otras ligas de fútbol del país, la de Güemes depende del Consejo Federal de Fútbol Argentino, que es la autoridad ejecutiva y el organismo de la AFA que tiene a su cargo la conducción del fútbol del interior del país. Nuclea 220 ligas, las que en sus 3.500 clubes afiliados suman en conjunto alrededor de 900.000 jugadores. Organiza los Torneos Federales A, B y C, vía de acceso a los campeonatos profesionales de la AFA. Tiene la facultad de acordar, suspender o cancelar la afiliación de Ligas, «Ad referéndum» de la Asamblea, y admitir las Federaciones Regionales y/o Provinciales constituidas por ellas e intimar la reorganización de la Federación cuando ésta contraviniere normas estatutarias y/o reglamentarias vigentes.

Como era de esperarse, a ella recurrieron los clubes ante la gravedad de la situación que enfrentan y para plantear otra situación que consideran anómala: la realización de un torneo fuera del Departamento de Güemes con los clubes afines a Cépeda.

Es que, ante la negativa de los clubes a jugar un torneo sin reglas y sin control, Cepeda envió una nota al Consejo Federal de Fútbol Argentino solicitando autorización para disputar encuentros del Torneo en jurisdicciones territoriales de otras ligas. Desde Buenos Aires, el secretario General Juan Trueque fue categórico al negar el pedido argumentando que “las disposiciones que rigen la materia nos impiden autorizarlo” y tampoco autorizó la audiencia con Claudio Tapia.

En un acto de rebeldía, Cepeda decidió cortarse solo y llevó a los cinco clubes afines a Río Piedras para participar de la Liga de Metán, poniendo en riesgo a esa entidad, que ahora podría ser sancionada por AFA, además de dejar a los equipos güemenses sin competencia.

Todo ello llevó a que hinchas de los clubes y dirigentes organizaran días atrás una marcha por las calles de General Güemes en reclamo de la intervención urgente de la Liga.

Además de estos reclamos, los güemenses también se manifestaron por la falta de un torneo para las divisiones Inferiores, que se ven obligadas a competir en un torneo infantil.

Si bien es sabido que la mayoría de los clubes argentinos pequeños se encuentran ahogados económicamente, desde los gobiernos –Nacional y provinciales- se continúa insistiendo en su carácter sociabilizador y en la condición de espacios de contención de la juventud; algo que no estaría sucediendo en Güemes por la inacción de la Liga, que sí se encargó de armar un torneo de veteranos.

Es por todo ello que los clubes recurrieron a la Secretaría de Deportes de la Provincia en búsqueda de ayuda, pero se encontraron con que “Chibán es amigo de Cepeda” así que “no nos dio respuestas”.

En definitiva, la Liga Güemense de Fútbol agoniza frente a los ojos impávidos de funcionarios, organismos y gobiernos, privando así a ciudadanos argentinos de competir en el deporte de mayor atracción del país.

Una jugadora lo denunció por violencia

La Liga de General Güemes vuelve a estar en el ojo de la tormenta a causa de Dante Cepeda, su presidente. Una jugadora del club Betania, Victoria Juárez, lo denunció públicamente por persecusión, hostigamiento y discriminación además de violencia de género.

«Vickita», como la conocen, contó en una entrevista al programa La Batidora de FM Energy de Güemes, que está suspendida “desde hace más de un mes y medio por un hecho que ocurrió dentro de la cancha de Libertad con otra jugadora”, con quien tuvo una diferencia y ambas se fueron expulsadas.

Sin embargo, para sorpresa de las dos, la Liga Güemense decidió sancionarlas por 10 fechas y les impidió realizar su descargo. “Cepeda me llamó tres veces a declarar, fui y el Tribunal nunca estaba. Después de unos días, él informó que el mismo Tribunal había decidido darnos 10 fechas a mi y a la otra jugadora”.

Sin embargo, tras dicha sanción, Vicky no pudo volver a jugar más, ya que volvió a ser sancionada luego de recibir agravios por parte de Cepeda en mensajes de Whatsapp.

“Mi equipo me comunicó que fui declarada persona no grata para ingresar a la cancha y no puedo jugar el torneo, por lo cual yo me siento agredida, discriminada”, enfatizó la futbolista.

La caída de cara i’ cuete Cepeda

Lo grave ocurrió cuando Juárez encaró a Cepeda afuera de la sede de la Liga. “Le dije que necesitaba hablar, que me explique, a lo que él me dice que me dirija por nota. Ahí aceleró la moto, en sí me atropelló. Yo le dije que estaba loco y le lancé una cachetada, y él por bajarse rápido se cayó”, relató la futbolista, que también expuso que la amenaza con mostrar el video que filmó ese día. “Yo le dije que lo muestre, estoy segura que ese video me favorece, yo lo único que le digo es que estoy cansada del maltrato hacia las mujeres en el fútbol femenino”. Repudiable accionar del titular güemense.