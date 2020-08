Así lo manifestó el Dr. Nallar director General del Hospital Oñativia en relación a los doctores que dieron positivo de COVID 19 en el nosocomio, es indispensable pensar que al virus no lo contrajeron adentro, porque como dijo anteriormente “nos venimos preparando hace 4 meses tomando todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación de contagio que ponga en riesgo a los trabajadores de la salud”. (Mario Molina)

En este sentido el director informó que se tomaron todas las medidas necesarias: se aisló a los médicos tomando en cuenta las rutas de contagio y realizando los hisopados a todo el personal del área que trabaja con los dos profesionales, tantos médicos como enfermeros etc. “En posterior salieron negativo los resultados los cual podemos decir y dar toda la tranquilidad a la gente de que no se contagiaron en el Hospital, por lo contrario lo contrajeron afuera, esto amerita a que la sociedad debe tomar conciencia de lo importante que es seguir con cada una de las medidas de seguridad, el distanciamiento, el no realizar reuniones sociales en lugares cerrados etc”, mencionó Nallar.

LA VACUNA

Sobre los diferentes avances en la cura a través de una vacuna, Nallar opina: “En este sentido puedo decir que Salta no podrá obtener la vacuna antes de los 8 meses de 2021 por lo cual lo único que nos queda es seguir con las medidas del aislamiento, distanciamiento hasta que tengamos la vacuna que realmente sea efectiva y rápida si bien la de Oxford se ve a simple vista que te da anti cuerpos habría que ver que tiempo te reactiva los anticuerpos para poder decir qué tipo de efectividad tienen. No hay vacunas que la inmunidad te dura para siempre en el cuerpo como en el caso del Sarampión por citar algún ejemplo”.

Es muy apresurado hoy pensar en una vacuna puesto que todos los países de gran potencia están buscado tener la vacuna en esta pelea también se suma Rusia , lo importante de todo esto es que Argentina podrá elaborarla en el País y distribuirla para toda América Latina excepto Brasil, así lo manifestó el primer mandatario Alberto Fernández.

Marcos Juárez a favor del virus

El actual Intendente de esta Ciudad Provincia de Córdoba decidió levantar la cuarentena y varias medidas de seguridad, sobre la acción justifica Nallar: “creo que no lo inventó él, es algo que se viene dando en Europa vos fíjate tengo un amigo en Bélgica y me comentaba que allá decidieron levantar la cuarentena y seguir con el distanciamiento obligatorio. En este sentido crearon un sistema de control ciudadano con altísimas multas al que no cumpla con las normas. En este sentido es la única forma de que el ciudadano tome conciencia de la gravedad del asunto y respete las normas no podes estar sometidos por 2 o 3 inadaptados al aislamiento total eso hace mal no solamente a la salud si no a la economía de nuestro país”.

Bares sí, familias no

“Yo creo que la gente puede reunirse respetando el distanciamiento social en lugares abiertos donde no sean extendidas las reuniones seria lo correcto y no peligraría el contagio. Por el contrario los bares tienen que entender que los lugares cerrados propagan rapidamente las posibilidades del contagio , en Bélgica los bares tienen las distancias de un metro y medio, las mesas de un lado hacia las otra y de por medio vidrios de frente para evitar cualquier tipo de contacto , las multas son altísima para el que no las cumple pienso que acá tendría que ser lo mismo tendría que haber sanciones para quien no cumple con las normas establecidas y doble las multas para aquellos funcionarios que no cumplen y una tercera multarlo y sacarlos del cargo”.

Hospitales Verdes

En este sentido creo que el COE debe tener marcado cuales son los Hospitales que atienden a los pacientes no perjudicados por la pandemia , en este caso son: pacientes con patologías , como la leucemia, cáncer, pacientes que si o si necesitan la atención medica y que bajo ningún punto se los puede dejar sin el servicio Médico Hospitalario esto a referencia de que la mayoría de los nosocomios están cerrando las puertas y solo atienden casos de emergencia o COVID 19 creo que habría que ser mas atento en esto puesto de manifiesto que la pos pandemia podría traer muchas consecuencias si no se trata este tema con toda su complejidad que se merece.

Circulación comunitaria

No sabría decirte a lo que a mi respecta estoy a cargo del Oñativia ese tema lo tendría que informar y tratar el COE ya que ellos deberían detectar la cadena de contagios. A raíz de que pudieran descubrir que exista una forma de contagio que no sea por la cadena primaria se podría decir que hay circulación comunitaria pero como dije anteriormente eso le corresponde al COE”.

Recomendación

“Por ultimo quiero decirles a los Salteños que hay que cuidarse, respetar el distanciamiento, lavarse las manos con jabón, no realizar reuniones en lugares cerrados. Por ahora es la única vacuna con la que contamos que es la prevención estamos recién entrando en la pandemia todavía no llegamos al pico es importante no bajar los brazos y seguir luchando contra este virus que es invisible, que cada día nos sorprende que hay que aprender a convivir con este virus y saber que pronto lo derrotaremos entre todos.”