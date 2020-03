“¿Dónde estabas en 2013?” se preguntó el periodista al referirse a la preocupación del conductor televisivo con las comunidades wichís.

En su rol como integrante del llamado Consejo Federal de Lucha contra el Hambre, Marcelo Tinelli se expresó tras las muertes por desnutrición de siete chicos pertenecientes a la comunidad wichí en la provincia de Salta y ayer estuvo recorriendo las comunidades tras el anuncio de la construcción de pozos de agua junto a otros empresarios.

Al que no le gustó nada que Tinelli se mostrara preocupado fue a Lanata quien se preguntó dónde estaba en 2013 cuando él inició una campaña por el agua en Salta

«Mi reconocimiento y admiración por lo que hace la fundación que está vinculada a Tinelli. Sé que hace mucho trabajo social y por lo general no lo promociona», comenzó diciendo Lanata. Pero aclaró: «Ahora, respecto del tema de los wichís, le quiero contar a Marcelo que hicimos algo en el 2013, durante el gobierno kirchnerista. En ese año hicimos una campaña en Salta por la falta de agua».

Y siguió: «Quizás te acordás porque lo viste en la tele, ese año Marisa González conmovió a la sociedad cuando dijo que sus hijos tenían ‘hambre de agua’. La frase fue muy fuerte e iniciamos una campaña con la fundación CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil)».

La Fundación de Abel Albino hoy está denunciada penalmente por haberse quedado con dinero estatal. La denuncia fue realizada por la diputada provincial Gladys Paredes.

«Eso fue en el año 2013. Me pregunto, curioso, qué hiciste vos en ese año porque a lo mejor también estabas ayudando a los wichís. Me enteré que te tomaste un año sabático porque no estabas en televisión. Me pregunté si habías viajado a Salta, pero no, estabas en Estados Unidos, Europa, Punta del Este y en tu casa de Le Parc, pero no te vieron en Salta», disparó.