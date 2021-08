Luego de la investigación que realizara Cuarto Poder la noticia llegó a medios nacionales.

Dos exgerentes del PAMI provincial fueron condenados a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fueron hallados culpables del cobro indebido durante el año 2020 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Se trata de Viviana Fernández y Javier Eduardo Navarreta, ambos exgerentes del PAMI en las sedes de Orán y Embarcación. Emilia Juárez, exgerenta del PAMI en El Carril fue absuelta.

La investigación salpica a La Cámpora porque en el juicio dos de los tres acusados contaron que dejaban el 20 % de su sueldo para la agrupación. Eso te lo habíamos adelantado hace semanas. La retención además era obligada a ser depositada en bolsines para traspasar los controles.

«Cuando yo tengo el primer sueldo sabiendo que tenía que destinar el 20% al señor Marcos Vera que era el referente de La Cámpora provincial. Iba destinado supuestamente a aportes de la organización. Se entregaba este porcentaje tanto mío como de los distintos jefes que habían asumido. Esto hacía que mi ingreso sea menor», sostuvo Viviana Fernández.

Por su parte, Emilia Suárez -la gerente absuelta- declaró: «Yo recibí esta designación del PAMI que en realidad nunca fue para mí, fue para mi hija, la cual es militante de La Cámpora. No podía por el tema de los estudios y entonces, bueno, me lo ofrecieron a mí», para luego precisar que “la señora Verónica Molina y el señor Marcos Vera me pidieron que renuncie porque lamentablemente era una decisión de la organización, que a pesar de que no militaba ni nada me sacaban el 20% de mi sueldo todos los meses».