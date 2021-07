Fabiana Juárez denuncia que es enjuiciada por una causa armada en su contra por la directora del PAMI Verónica Vega y el ex Director del ANSES, Marco Vera. La Cámpora Salta le sacaba 20% de su sueldo. (Por Gabriela Hernández)

El caso IFE desenmascaró una serie de ilícitos e injusticias cometidos contra una mujer, PAMI la tuvo un tiempo trabajando en negro, La Cámpora Salta le sacaba 20% de su sueldo, la obligaron a renunciar pero como no quiso se las ingeniaron para que pierda su trabajo, esta incriminada en el caso IFE pero es inocente, una historia más de injusticia en Salta

La provincia y el país se revolucionaron cuando a mediados del año pasado los medios exponían a concejales, intendentes y trabajadores del sector público involucrados en casos de defraudación al estado al cobrar indebidamente el Ingreso Familiar de Emergencia, creado por el gobierno de Alberto Fernández para apoyar a los sectores más golpeados por la pandemia, en esta terrible oleada de ilícitos hasta el director de ANSES Udai Sur, Marcos Vera, estaba implicado.

En esta situación lamentablemente quedó atrapada una mujer, la cual no tuvo nada que ver con el cobro indebido, pero gracias a la falta de investigación de la justicia salteña (nada raro), y la trampa de la Cámpora Salta, quedó con su imagen y nombre manchados injustamente, es por eso que a través de una declaración, Fabiana Juárez aclara a Salta y al país, la verdad y solo la verdad, una verdad que busca rescatar de las garras de la mafia política a una madre que solo quiere salir adelante, que demostró una gran fuerza y coraje para no quedarse callada

Respuesta a los dichos de Verónica Molina, directora del P.A.M.I. Salta en los medios

Fabiana Juárez habla, aclara y expone los ilícitos de Marcos Vera y Verónica Molina:

“Mi nombre es Fabiana Juárez, trabajaba en PAMI hasta que MARCOS VERA y VERÓNICA MOLINA decidieron involucrarme en el escándalo del cobro del IFE. Ese escándalo explotó en la cara de MARCOS VERA, quien admitió haber gestionado el IFE, supuestamente para hacer un tutorial, tutorial que por cierto jamás apareció. Espero por segundo que sea elevado a juicio oral y público por ello. Si la justicia es para todos igual, confío que así será.

Se me acusa de haber gestionado el cobro del IFE el 29 de marzo de 2020. YO jamás gestioné para cobrar el IFE. El IFE se me depositó de manera automática. Entré a trabajar a PAMI en marzo de 2020. Antes de esa fecha, me encontraba trabajando en negro. Actualmente enfrento injustamente juicio oral y público por ello, juicio que comenzó antes de la feria y los alegatos serán después de la feria. Ya declararon todos los testigos propuestos por la fiscalía. Uno de esos testigos, que es de gendarmería y el encargado de revisar los IP de las máquinas en donde se cargaron los datos para el IFE, aseguró a la Jueza que mis datos fueron cargados desde una oficina de ANSES. Cabe destacar que el día 29 de marzo de 2020, que es el día en que se me acusa de haber gestionado el IFE, fue DOMINGO. ANSES no abre los domingos. La ronda de testigos mostró a las claras mi total inocencia. Espero por minuto que el juicio se reanude porque finalmente, podré limpiar mi nombre. Pongo a disposición de quien quiera verlo, las audiencias de debate, que se encuentran grabadas.

Tanto Marcos Vera como Verónica Molina estaban en pleno conocimiento de esta situación, yo siempre les grité mi inocencia a los cuatro vientos, pero en lugar de ayudarme a conseguir las constancias en el sistema de ANSES que acreditara que el pago del IFE fue automático, me exigieron que primero presente la renuncia, y que después me ayudarían con el sumario administrativo, caso contrario me iba a arrepentir toda la vida de no haber sido orgánica con ellos.

Como no acepté renunciar, me inventaron una causal de despido con la connivencia de Cecilia Soiza, quien firmó la carta documento de despido acusándome de algo que jamás hice, y además, bastaba que ellos mismos entraran al sistema para corroborarlo.

Luego de que termine mi juicio, denunciaré penalmente a Marcos Vera y Verónica Molina por coacción agravada por pretender forzar mi renuncia injustamente en un marco de ilegalidad, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque ocultaron información valiosa para sacarme de PAMI a como dé lugar y por haberme obligado todo el tiempo en que estuve trabajando para ellos, a depositarle parte de mi salario “en agradecimiento”. Sobre este punto, vale aclarar que para trasladar el aporte dinerario que exigían, utilizaban los bolsines de PAMI para burlar los controles de gendarmería. Siempre me negué a utilizar los bolsines, razón por la cual, se la daba en mano a Marcos Vera y a Verónica Molina”.

Basta de los pisotones de los que se creen con poder

La injusticia es una moneda corriente en Salta, mucho inocentes no tuvieron suerte y pagan penas injustas, hasta algunos pagan las penas que deberían cumplir otros, es hora de dejar el silencio atrás, levantar la voz, darle una lección a los promotores de lo injusto para que ya no sigan haciendo daño. Que los que perjudican a personas como Fabiana Juárez, como Cintia Reynaga, como Cintia Ricalde, como Yolanda Vargas y tantos otros casos, no les queden ganas de hacerle daño a nadie. Que el pueblo haga sentir el escarmiento a los que se aprovechan del más débil, a los que hacen abuso de poder, a los que manejan mal las instituciones del pueblo, es hora de un gran BASTA, que se haga justicia antes de que nos olvidemos lo que es y significa, NO SE CALLEN NUNCA, que hay muchos dispuestos a unirse para combatir lo injusto, solo así se mejorará Salta.

Un reconocimiento a la abogada Noelia Bonetto la cual ayuda a Fabiana Juárez a afrontar todo el proceso judicial.