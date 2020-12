Las autoridades del área de cultura de la provincia estuvieron en el foco de la polémica esta semana, se los acusa de no trabajar eficazmente y de dirigir todo desde Bs AS. (Gabriela Hernández)

Hubo un tiempo en el que la cultura salteña era la centralidad, los grupos de folclore se gestaban en los barrios, desde el interior y distintos puntos de la provincia se paría artistas para el mundo (A los músicos les era posible viajar por diferentes partes del mundo) y nuestras costumbres estaban bien representadas sin embargo, los tiempos fueron avanzando y al paisaje cultural se le sumaron otras prácticas ya más variadas y extranjeras como nuevas prácticas nacionales. El turismo entró en alza y se interpuso como la gran actividad central, lo que no es o era atrayente al turista quedaba en segundo plano y se financian proyectos útiles a la idea de explotación turística de los paisajes, recursos naturales, producciones regionales, artistas, etc. El turismo no es cultura dicen algunos en las redes reclamando que el gobierno abra su abanico de perspectiva cultural y contenga a más espacios.

Los artistas se expresan

Las críticas de varios artistas se hicieron notar, la mayoría dirigidas al director del Instituto de Música y Danza, ex participante del equipo del “bailando”, Gustavo Carrizo, el cual es fuertemente cuestionado por mandar posteos y directivas desde “La playa” de la provincia de Bs As. Cobrando un sueldo por no haber hecho casi nada por la cultura provincial, doliendo más saber que esta es una provincia en donde la gente literal se muere de hambre.

Cristina Idiarte mencionó “¿El Plan de «Reactivación» Cultural será después de las vacaciones en Punta de los funcionarios? pregunto porque una vez más, solo tenemos promesas vacías. Nada que nos asombre, pero que quede claro. Los que estamos «reactivando» la Cultura en esta provincia somos los artistas. independientes, una vez más. ¿Les queda claro? Festivales independientes hechos a pulmón, garra y corazón, obras de teatro en salas rogando que la gente responda, músicos tomando la calle por unas monedas, el Estado provincial solo ofrece promesas vacías y que no se concretan (la velocidad en las respuestas nunca fue su fuerte). LA RESISTENCIA, IDEAS Y CULTURA ES NUESTRA. Dejen de payasear chicos, no entienden una y solo quieren reducirnos a ser unos mendigos. NO LO SOMOS. NUNCA LO FUIMOS. La historia nos devolverá algo de reconocimiento, de valoración. La Cultura nos hace humanos, ustedes son unos ciborgs”.

La última polémica tiene que ver con la acusación que realizó Carrizo a un músico, señalando que este se había robado bolsones, inmediatamente salieron otros artistas a defender a su compañero de tamaña acusación profesada por el ya considerado “funcionario ñoqui”. Texto del muro de Carlos Vargas:

“Gracias compañeros!!! *KUMPAS!! Me acabo de enterar… primero por un video que me hicieron llegar de Juan Falú…y luego el kumpa Pablo Maraglia me informó de manera detallada lo que está sucediendo… En donde un tal carrizo director del instituto de música y danza de la provincia de Salta…calumnia a nuestro compañero musico y docente Carlos Vargas… acusándolo de ladrón de bolsones… Es por ello como presidente de ATA y CUS (Asociación de Trabajadores de Cultura y Creadores Unidos Salta), hago extensivo nuestro repudio generalizado de la comunidad de Artistas a los dichos de este supuesto funcionario de cartón…que ocupa un lugar de virtualidad… quien asi como la Sansone…están para cobrar sueldos exorbitantes sin hacer nada…y muy especialmente hacemos un reconocimiento a Vargas…por su (por todos conocido) actitud solidaria …quien junto a otr@s artistas se preocuparon por hacer llegar alimentos a tantos kumpas urgenciados… una muestra nada más…del abandono de personas que sufre la comunidad salteña en general… Vaya nuestro abrazo al compañero Carlos Vargas…afirmándole…que cuente con tod@s y que seguramente se ¡HARA JUSTICIA!!!*”

Ahora en urgencia está el hecho de que la Sec. De Descultura quiere implementar despidos después de meses en los que los artistas sufrieron a flor de piel la pandemia.

Sistema educativo

En redes también fue viralizada una queja de una mujer ante el desánimo de no poder entrar al sistema educativo y reclama lo siguiente

Me gustaría comprender por qué no puedo ingresar al sistema educativo de Salta. Antes de venirme a vivir acá, daba clases para la Secretaría de Cultura y para la Secretaría de Educación de la provincia de Buenos Aires, en espacios abiertos a la comunidad y en Escuelas Primarias Públicas. Acá presenté miles de veces proyectos, cvs, hice acreditar por escríbanos mis documentos. Destine cantidad de tiempo, dinero y angustias porque nunca llegaron a buen puerto. Me terminé rindiendo cuando me enteré que había gente que jamás había estudiado Folklore en un organismo terciario o universitario y solo acreditando experiencia (COMO BAILARINES) a sus contactos ya estaban cubriendo puestos. En una provincia donde la Señorita Secretaria de Cultura y sus funcionarios tienen doble vida entre Salta y Buenos Aires y cobran sueldos exuberantes, mínimamente debieran dar respuesta a los miles de Salteños que salimos a formarnos para regresar el conocimiento a nuestras provincias natales. Merecemos oportunidades de desarrollarnos en las áreas para las que nos preparamos. Folklore no es sólo bailar, ni el chaqueño Palavecino. ¡¡¡Abran las puertas para explotar todo el potencial de la provincia ampliando el concepto de Folklore!!!”

La cultura es la cara con la que la provincia se presenta al mundo actualmente, sin embargo hay una proliferación de la cultura como algo oligarca y sinónimo de clase alta o poder, solo tienen acceso aquellos artistas con caudal económico o aquellos que ya han llegado a la fama y pueden sentarse a la mesa de un funcionario.

La cultura debe ser para todos, popular, inclusiva y de mente diversa y variada como experimental, hay una gran cantidad de artistas emergentes, contrahegemónicos y alternativos que pasan sus días en un salón y temen terminar sus sueños ahí, cuando desde provincia se debiera ayudar a uno y cada una que se considere creador de cultura.