En la mañana de hoy, llegaron a este medio sucesivas denuncias de docentes salteños que aseguran no poder chequear el estado de sus haberes a través de la web oficial. Hasta el momento no hubo respuestas por parte del ministerio comandado por Matías Cánepa.

Lo que constituye un derecho inobjetable de todo trabajador estatal, no se estaría garantizando a los docentes provinciales, que esta mañana denunciaron no poder acceder al estado de sus haberes. Los recibos de sueldo que, mes a mes deben descargar desde la página oficial http://www.edusalta.gov.ar no se encuentran disponibles y no hay una respuesta clara del ministerio de Educación.

«Me da como error, pregunté en los grupos y también les pasó a todos», comentó una docente a este medio. «Llamé a uno de los números que aparece ahí, que es de la Junta (calificadora de méritos), y me dicen que no saben nada. La señora que me atendió me dijo: ‘yo si pude’. Llamé a otro número de administrativos del ministerio y me atendieron de mala gana. No me dieron muchas opciones, me dijeron que entre a edusalta, pero yo ya entré ahí», comentó otra trabajadora.

Hasta el momento no hay una explicación diáfana respecto de si se trata de una deficiencia técnica o administrativa. Desde Cuarto Poder ponemos a disposición los espacios para una pronta aclaración por parte del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.