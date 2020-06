Organizaciones de lucha contra la trata y explotación sexual de mujeres y niñas expresaron su preocupación por esta medida nacional-

El Ministerio de Desarrollo Social acaba de reconocer a la prostitución como trabajo sexual a través del “Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular”. La medida del gobierno nacional no le cayó bien a muchas mujeres que luchan contra la explotación sexual, en cambio fue reivindicado por el cuestionado sindicato AMMAR y otras “sindicalistas”, como Georgina Orellano quien se define como “puta feminista peronista”. La medida también fue celebrada por militantas cercanas al oficialismo que argumentan que un registro es también una forma de «visibilizarlas».

En tanto desde la Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata expresaron su preocupación y consternación ante la decisión del Estado Nacional de reconocer al ejercicio de la prostitución como «trabajo».

“Temíamos que esto pasara, sabemos que es la puerta que necesitaba la Industria de la Vagina, del Ano, de la Boca para terminar legalizando su inmundo comercio. Ahora van por la Ley de Trata compañerxs, van por más de un siglo de lucha y toda la normativa abolicionista. ¿Cuántxs de lxs funcionarios asistieron a un allanamiento, entraron a un prostíbulo para creer que existe la «prostitución autónoma? No existe, es Explotación Sexual, no les gusta hablar de Explotación, no quieren escuchar el dolor de las sobrevivientes, la palabra de las sobrevivientes, las que te cuentan que siempre hay un proxeneta, jefe de calle, dueño de esquina, fiolo, cafishio que se queda al menos con la mitad de lo que reciben de paga.

Años tratando de deriibar un sistema patriarcal que pone nuestro sexo al servicio del macho, no para liberarnos sino para satisfacerlos, para que se «desahoguen» y ahora nos dicen que tienen todo el derecho al desahogo porque es un «Trabajo» y no una «Situación» de vulnerabilidad, de desamparo. No es así como vamos a mejorar la vida de las compañeras sobrevivientes y de las que aún están explotadas.LA LUCHA NO TERMINA CON ESTE GOLPE BAJO. RECIÉN EMPIEZA. LA LEY DE TRATA NO SE TOCA. NUESTRAS LEYES ABOLICIONISTAS NO SE TOCAN”, detallaron.

Explotación sexual NO es trabajo.

Las pibas no somos mercancía de los morbos porneros de pajeros incapaces de tener sexo sin lucrar con el hambre de las mujeres en situación de prostitución.

Trabajo sexual es un eufemismo patriarcal. No nos usen más. https://t.co/hUrWWEhAic — Helen Cierro ☭ (@el_enfoque_) June 7, 2020

«desahogo sexual» me hace recordar al discurso de «trabajo sexual» dos definiciones para esconder la violencia sexual que ejercen los varones prostituyentes. — Florencia Guimaraes García (@furiatrava) June 4, 2020