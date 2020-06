Docentes que venían trabajando y que permanecen sin designar no pueden acceder siquiera al Ingreso Familiar de Emergencia. Mientras, docentes recibidos hace años no pueden trabajar.

La situación fue reflejada por Daniela Planes en un informe publicado en la Izquierda diario, allí refiere que la inestabilidad laboral en la docencia no es nueva pero se ha visto agudizada con la crisis actual por el coronavirus.

“Con la cuarentena, las designaciones se dieron de una forma irregular. Al mismo tiempo, son miles en todo el país que no solo no accedieron a un cargo, en un contexto agravado por la disminución del pedido de licencias, si no que no pudieron inscribirse para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por aparecer en el ANSES como activos”, señaló.

Frente a la situación de precariedad docente, con paros al comienzo del año en Salta, el informe refiere además la nula acción de los sindicatos docentes en resguardo de sus trabajadores: (…pobre fue el accionar de sindicatos como ADP-CTERA, ATE o AMET. Al mismo tiempo, delegados autoconvocados se limitaron a pedidos virtuales y campañas de fotos, negándose a realizar asambleas virtuales y coordinar a nivel nacional con sindicatos opositores a la burocracia sindical como el SUTE de Mendoza o docentes de todo el país que empezaron a autoconvocarse y salir a las calles por sus reclamos, con todos los recaudos sociosanitarios”.