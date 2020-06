Ingreso Familiar de Emergencia, (IFE)

El coronavirus trajo la cuarentena. La cuarentena trajo la recesión económica. Y la recesión económica tenía que traer una solución de parte del Gobierno y, de alguna manera, la trajo. El Gobierno Nacional la dio en llamar Ingreso Familiar de Emergencia, (IFE). Consiste en un monto mensual de 10000 pesos destinado a Trabajadores informales, Trabajadores de casas particulares, Monotributistas sociales y Monotributistas de las categorías A y B. En teoría.

Nueve millones de personas lo perciben desde hace dos meses y por lo menos lo recibirán por un mes más, de acuerdo a los indicios desde Balcarce 50. No sería una fortuna para sectores que perciben mensualmente 5 veces más, pero a una gran mayoría en algo ayuda. El problema surge, como en todo, cuando no le llega a quienes lo necesitan. Los sistemas que manejan grandes masas de gente tienden a ser muy falibles y no cuentan con un control demasiado estricto y la mezcla con el argentino que, por naturaleza tiende a «avivarse», hace que pasen cosas como estas:

En el Ministerio de justicia trabaja Gisel Zamorano, quien tiene un nombramiento como Estamento de Apoyo con un sueldo que ronda los 70 mil pesos (nivel 5 o 6) y forma parte del sector de Mediación. Sin embargo, la mala fortuna o los virus informáticos como el que parecen haber inscripto a un concejal guachipeño como aspirante, de igual manera parece haberla anotado a esta funcionaria para el cobro del IFE, por más inaudito que esto parezca.

Mucho más si se tiene en cuenta que los aportes de los nombramientos políticos del Gobierno figuran en la página de Anses al momento de cargar el DNI de cada uno, lo cual haría casi imposible que un empleado del Estado logre empadronarse para el cobro de este benéfico. A no ser… que una de estas anomalías informáticas burle el sistema a través de algún software juguetón que ande dando vueltas por la ANSES. Lo cual tendría sentido si el monto fuera importante, pero no pondría en riesgo a algún empleado «comedido» del área sistemas por apenas 10000 pesos. Mientras muchas personas que si lo necesitan no lograron entrar al sistema por el simple hecho de tener domicilio en una casa en la que también vive un jubilado, que como mucho gana 25000 pesos. Injusticias del sistema, si las hay…