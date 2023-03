El espectro kirchnerista/peronista local contará con tres frentes y cuatro candidatos, además de varios dirigentes que integrarán el oficialismo y el frente Avancemos. La opinión de los referentes sobre la actualidad del Frente de Todos y la alianza de los legisladores nacionales de ese espacio con la extrema derecha.

Nicolás Bignante

El campo Nac&Pop enfrenta una dispersión de candidatos pocas veces vista en el plano doméstico. El fenómeno hubiera tenido tintes más escandalosos de no ser porque al otro lado de la grieta se viven tensiones no muy distintas. Todo indica que la discusión por la renovación de bancas nacionales -dos en manos del Frente de Todos y dos de Juntos por el Cambio- logró colarse en la puja por las candidaturas provinciales. La ausencia de liderazgos sólidos, sumado a la necesidad de llegar a las primarias de agosto con candidaturas consolidadas, devino en una fragmentación impensada hace apenas algunos meses.

Mientras en Juntos por el Cambio las controversias se zanjaron desde Buenos Aires, en el Frente de Todos no se logró la tan proclamada unidad y, al menos, cuatro candidatos se disputarán el electorado peronista/progresista en Salta. El Frente Entre Todos llevará como candidato al actual senador por Cachi, Walter Wayar; el frente Salta Para Todos postulará a la actual diputada nacional, Verónica Caliva y el partido Felicidad a la abogada Laura Thomas. A ellos debe sumarse el candidato de Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Daniel Escotorín.

En los hechos, no se trata de cuatro vertientes distintas del Frente de Todos ni se desprenden de allí cuatro modelos distintos de provincia. Entre los puntos de encuentro más fuerte sobresale la mirada crítica de la alianza de los legisladores nacionales del FDT con la derecha que integra el Frente Avancemos.

«Hubo infiltrados en el campo popular»

Durante el acto de presentación del Frente «Entre Todos», que integran los partidos Igualar, Patria Grande y Frente Grande, se alzaron varias voces críticas al papel de los legisladores nacionales, Leavy, Giménez y Estrada. Entre los más categóricos estuvo Lucas Godoy, quien aseguró: “No nos vamos a aliar con esa derecha que pide reducir derechos”.

Wayar, por su parte, destacó que: “Una derecha soberbia que gobierna hace casi quince años se dividió en varias partes. Antes de dividirse, metió su caballo de Troya en el campo popular. No lo vimos a tiempo, por eso no estamos todos juntos. «Son los sectores más rancios de la derecha en Salta».

Horas antes en una entrevista con FM Pacífico, el legislador por Cachi había manifestado que «hay un sector importante del Partido de la Victoria que está acompañando este frente. Hay otros que son vergonzantes, que nunca fueron peronistas, ni valoraron a Cristina. Se aprovecharon de ella para llegar y ahora la niegan, se esconden, desaparecen y se han aliado a la derecha más conservadora, más rancia y que más resistencia le tiene al peronismo».

«Hubo infiltrados en el campo popular o caballos de Troya que se presentaban como líderes del Frente de Todos y decían que íbamos a hacer cosas juntos y lo único que hicieron fue dilatar y poner trabas. Luego nos dimos cuenta a dónde fueron a parar. Ellos a la derecha y nosotros donde tenemos que estar. Tal vez nos faltó la picardía para advertir que no venían a hacer un Frente de Todos grande, sino que venían a disgregar.

«Hay dirigentes que llegaron por un lado y decían que tenían el apoyo desde Buenos Aires de La Cámpora y ahora desconocen todo. En lo personal, siempre dije que desde Buenos Aires no nos deben imponer nada. Entonces ellos tendrán que explicar por qué ahora acompañan al sector de Olmedo, que dijo que no habían desaparecidos. Están unidos a personas que siempre quisieron que el peronismo desaparezca y si hubieran vivido en la época de Eva Perón, hubieran festejado con champagne que el cáncer se la haya llevado. Que las explicaciones las den ellos», finalizó.

«Acá se define la unidad, no la aglomeración»

Uno que se fue pegando un portazo fue el camionero Jorge Guaymás. El eterno líder de la CGT Salta envió una carta a través del apoderado del partido Cultura Educación y Trabajo a los demás miembros de Avancemos. La misiva es corta y no deja entrever los motivos del salto, aunque minutos después daría las explicaciones del caso en la emisora en la que tiene un segmento semanal.

«Hemos accedido a muchos pedidos de partidos que no tenían mucho que ver ideológicamente con nosotros, pero hemos sido respetuosos porque siempre se habló de conformar un frente de unidad. Y se hizo una fórmula que fue Emiliano-Zapata, la cual acompañamos, y se postuló a Felipe Biella para la ciudad. Nosotros ahí hemos planteado tener otro candidato a intendente porque lo veíamos prudente y nos dijeron que no, porque sino no había unidad con Biella», explicó Guaymás en Aries FM.

«Hemos pedido una lista única de candidatos a diputados provinciales y lamentablemente no lo han visto de esa forma y entendimos que no hemos sido escuchados y eso quiere decir que estamos por conveniencia y no por convicción.

Vamos a tener otras reuniones y vamos a deliberar. Hoy es el momento, acá se define la unidad de verdad, no la aglomeración. La gente necesita ver quién tiene el proyecto para que todo lo que venimos sufriendo se supere. Hoy la política pasa por estar cerca de la gente».

Inmediatamente surgieron versiones de que el gremialista saltaría al frente oficialista que apoya la candidatura de Emiliano Durand. El propio Guaymás se encargaría de confirmarlo: «Estamos cerca de la intendencia de Emiliano Durand porque tiene conceptos claros. Estamos más cerca del camino del gobernador y de Durand porque antes, hoy y siempre hemos estado cerca de los salteños».

«Es parte de la degradación de la política»

El presidente de la UP, Daniel Escotorín, será candidato a gobernador por el Frente «Salta para Vivir Bien», que integran organizaciones como: Tropa de Todos, Libres del Pueblo, Movimiento la Dignidad, Organización Nuevo Proyecto, entre otras. En diálogo con Cuarto Poder opinó que la fragmentación del Frente de Todos obedece a que «Nunca hubo una dirección política, un rumbo o una conducción política. Si bien el PV aparecía como una fuerza principal en cuanto a volumen de votos, nunca tuvo la capacidad de erigirse como una fuerza rectora. Siempre fuimos críticos de determinados vaivenes por las posturas sobre el gobierno provincial y fuimos críticos también de la postulación desde Buenos Aires de Emiliano Estrada en 2021, tal es así que no concurrimos al Frente de Todos en esa elección».

En relación a la alianza con sectores del olmedismo, Escotorín consideró que: «Cuando comienzan aparecer estas negociaciones, para conformar el frente Avancemos, para nosotros fue incomprensible. Simplemente se trata de un frente con la intención de generar una alternancia con el gobierno de Sáenz, que además contiene fuerzas dirigentes comunes como el PJ. Ahí es donde nosotros nos corremos de eso, porque tenemos que darle una señal clara a la sociedad. No nos da todo lo mismo y nosotros no somos más de lo mismo».

Para el dirigente, la unión de los legisladores del FdT con la derecha local: «es parte de la degradación de la política. No tienen como explicarlo desde la lógica de la representación a su propio espacio. No tiene lógica, es muy difícil entender esa mezcolanza. La única explicación plausible es que han generado un espacio para la sola alternancia. No hay diferencias de proyectos y de modelos entre el gobierno provincial y lo que se está proponiendo. En términos de gestión y de administración no hay diferencias».