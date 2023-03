Desde la Fundación TEAmo Como Sos y la Asociación TGD Padres TEA Salta, junto a artistas invitados/as, y voluntarios/as, organizan un evento de artes visuales y plásticas con el fin de visualizar la condición del espectro autista en el marco del Día Mundial del Autismo.

Omar Silvestre

El Día mundial del Autismo se conmemora el 2 de abril. En esta oportunidad pudimos entrevistar a Mónica Movane, ella es integrante de la Asociación TGD Padres TEA Salta y está encabezando la gestión de esta actividad, le preguntamos lo siguiente:

¿Cómo surgió el proyecto? ¿Por qué entrecruzar arte y autismo? ¿Por qué la elección de ese nombre?

Se llama así el evento porque queremos visibilizar el autismo, que es una discapacidad invisible, el título intenta jugar con la palabra TEA, la cual viene del espectro autista. Cómo la sociedad aún no conoce nuestra condición, ya que es una discapacidad que no se ve por fuera la mayoría de las veces. Las personas con TEA no usan bastón o sillas de ruedas y no tienen una característica física visible, por lo que uno se va dando cuenta a medida que interactúa con la persona. Y entrecruzar arte y autismo porque la mayoría de las personas autistas se dedican al arte, el arte funciona como práctica reguladora de la rutina diaria, en el arte encontramos un refugio para descomprimir nuestro estrés.

En base a esta característica común, nuestra tendencia hacia el arte, es que surgió la idea de armar el proyecto, sobre todo teniendo en cuenta lo importante que son los espacios colectivos para el acompañamiento y la contención de las familias.

¿Cómo podríamos definir el autismo? ¿Cuáles son las opiniones de los profesionales especializados en el tema?

El autismo es una condición, está buena la pregunta porque muchas personas piensan que el autismo se puede curar o se deja de ser autista cuando crecemos en edad, pero eso no es así, el autismo es una condición del neurodesarrollo, una manera diferente de percibir el mundo, percibimos el mundo de manera hipersensible, por lo general es una hipersensibilidad auditiva/olfativa. Hay neurólogos y psiquiatras que dicen que en el futuro al autismo será considerado como un rasgo de la personalidad, ya no un trastorno.

Hay autistas extrovertidos e introvertidos, esto depende de las personalidades, pero todos necesitamos una actividad o un espacio regulador. Y por lo general, las personas autistas hacen hiper foco en alguna actividad, nos súper compenetramos en una práctica, pero esto siempre termina siendo agotador y estresante, recibir tanto estímulo suele agotar mucho. Por eso es importante realizarse el diagnóstico, de esa manera podemos buscar una mejor calidad de vida y ser hospitalario con nuestra existencia.

Por otra parte, hay que considerar que las personas autistas tienden a ponerse una máscara (masking) para sobrellevar las situaciones y exigencias que se consideran normales, a esto sumale que las exigencias entre mujeres y varones siempre fueron diferentes, a las mujeres siempre nos exigieron dar más y cargar con más responsabilidades, pero ¿A qué costo?, la adaptación siempre es cruel.

Ahora, centrándonos en la actividad. ¿En qué consiste la actividad? ¿Cómo están afrontando el gasto económico de la actividad?

Dicho evento consta de tres jornadas, dos talleres y una exposición final. Una jornada ya se realizó el 18 de marzo, la otra se va a realizar este sábado 25 del corriente mes por la tarde, de 16 a 19 hs. en la Fundación TEAmo Como Sos, que queda en Indalecio Gómez 135. Y la exposición final se va a realizar en la Usina Cultural este 31 de marzo. Hasta ahora nos estamos manejando con donaciones económicas de las personas, los que quieran colaborar lo pueden hacer comunicándose al 3874 02-7300.