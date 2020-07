Los borbotones siguen en diversas áreas del oficialismo provincial, pese a que el Gobernador Sáenz fue claro en su mensaje del domingo por la noche, al ratificar que sean los Jefes comunales quienes establezcan restricciones en sus municipios. En particular, sobre la afluencia de turismo interno, luego que las intendencias de los Valles Calchaquíes dieran su negativa a esta posibilidad.

La posibilidad de contagios por el tráfico vehicular y humano que presupone esta actividad se privilegió por parte de los intendentes de Animaná, Angastaco, San Carlos, Payogasta, Seclantás, Molinos y Cachi (a los que se sumó La Poma). En realidad, la prédica en su contra es débil, se hizo mayormente desde comunicados anónimos e inverificables y sólo mencionó referencias poéticas como la “industria sin chimeneas” o el teórico “rol dinamizador” de esta actividad.

En realidad, la definición clásica que los manuales le dan al turismo corresponde al sector servicios –no al industrial- y aquella presunta inyección a la actividad económica de un lugar se produce cuando hay emisión de pasajeros a nivel global, lo cual no se verifica en estos tiempos de pandemia. Fuera de esto, el rubro es más bien un vector de trabajo no registrado y por estos días, buzón de emolumentos nacionales y provinciales.

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, fue quien encarnó esta declamación de perplejidad por la actitud de los alcaldes de los Valles Calchaquíes. Sin embargo, hubo quienes en el propio gabinete provincial expresaron su curiosidad por este reclamo, el que habrá halagado a una parte del team provincial que cuenta con intereses particulares, tanto en la región como en esta actividad.

Por su parte, el Coordinador provincial Pablo Outes se encargó de sofocar la ira de los Jefes comunales vallistos. En una reunión, coordinada con el titular del Foro de Intendentes –Daniel Moreno- ratificó que cada municipio cuenta, no sólo con información de primera mano, sino también con el criterio como para disponer lineamientos preventivos. Por lo cual, los intendentes del Valle confirmaron que hasta el 17 de julio la restricción de ingreso a no residentes se mantendrá. Hasta nueva evaluación y aviso.