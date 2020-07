A 8 años, la familia de la joven Luján Peñalva apuntaló las diferentes inconsistencias en la investigación y señaló a Exequiel Nixon Fredes, el «novio» con contactos U a quien nunca se investigó.

Al cumplirse un nuevo año del terrible hallazgo de los cuerpos de las jóvenes amigas Luján Peñalva y Yanina Nuesh, la familia de la primera y quienes se encargaron de realizar una investigación paralela realizaron un breve recorrido de todas las inconsistencias de la “Justicia” de Salta. Específicamente apuntalaron contra quien al momento de su muerte era «novio» de Luján y a quien según señalaron, nunca investigaron.

“NO nos pudieron engañar, cuando la brigada NO quiso allanar la casa del primer sospechoso EXEQUIEL DIXON FREDES (pero allanaron la de un músico amigo). No nos pudieron engañar, cuando la policía fue a preguntar en la Ferretería del barrio, si la cuerda había sido comprada ahí, cuando esta era vieja, sucia y ajada. No nos pudieron engañar cuando los primeros mensajes de whatsup, que se cansaron de mostrar en los medios y que entregó DIXON FREDES, se iniciarían en el medio oficial EL INTRANSIGENTE, donde el padrastro de FREDES trabajaba, llevando adelante, como ingeniero informático la campaña política y toda la mugre que esto encierra y trabajando también, junto a otros familiares, para el gobierno del entonces gobernador JUAN MANUEL URTUBEY.

No nos engañaron, cuando las pericias del teléfono de Lujan no arrojaron ni siquiera el adn de ella misma.. Demostrando claramente que fue “limpiado” , tampoco las ‘pericias ‘ que hicieron a los whatsup, sacándoles solo fotos básicas. QUIENES TUVIERON A LUJÁN POR 56 HS, SON QUIENES SE ENCARGARON DE ESCRIBIR ESOS WHATSUP Y DE LIMPIAR EL TÉLEFONO PARA NO DEJAR RASTROS”, señalaron.

Las declaraciones vienen a sumarse a las ya afirmadas durante todos estos años, pero que casualmente quienes tuvieron en sus manos la oportunidad de investigar en tiempo, no lo hicieron.

“Una relación consentida”, según la Justicia

Desde el momento de la muerte de Luján Peñalva, su familia sospechó que Exequiel sabía algo más de lo que decía. Pese a eso la justicia salteña desestimó cualquier implicancia del joven en la muerte de las chicas. En el mismo fallo judicial describen “en relación a Luján Peñalva, es necesario resaltar que la lesión que padece en el introito vaginal -conforme autopsia -es compatible con haber mantenido relaciones sexuales consentidas. En efecto, la nombrada las había mantenido con su novio, Ezequiel Fredes, la noche previa a su deceso. Finalmente, no existen lesiones que indiquen ataque sexual alguno”.

Para aseverar que la relación sexual fue consentida, la justicia salteña determinó a partir de los mensajes que se habían intercambiado con Fredes. Sin embargo es sabido que se perpetúan violaciones incluso dentro de matrimonios de muchos años. Lo determinante en estos casos es que existe una relación desigual de poder, mujeres vulnerables que dudan sobre si puede ser llamado violación o no.

Al ser consultado por periodistas radiales sobre las dudas respecto al accionar del novio de Luján en el momento de su muerte, Peñalva describió: “En ningún momento allanaron la casa de Fredes. Después nos enteramos que empezó a trabajar en la Secretaria de prensa con Juan Pablo Rodríguez a la cabeza y daba nota a medios nacionales. Sabemos muchas más cosas. Tengo mis sospechas concretas y nunca las descarte. Luján ya le había dado algunas señales a su mamá de que este tipo había hecho algo mal. El día que Luján se quería reunir conmigo y que después desapareció yo sabía que me quería contar algo que él había hecho”, señaló Peñalva.