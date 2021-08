Una reunión de comisión cuestionó que ni siquiera se conoce el convenio firmado.

Ayer se sumó un nuevo capítulo a la tensa relació entre Bettina Romero y el Concejo Deliberante. Algunos funcionarios de la Muni fueron al Concejo para tratar de explicar el convenio que el Ejecutivo Municipal firmó con la Cecaitra, para instalar un sistema de fotomultas. Las explicaciones no explicaron nada y no convencieron a nadie y los ediles terminaron solicitando que se suspenda el convenio.

Bettina mandó al secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, el secretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra, el presidente del Tribunal de Faltas, Cristian Abdenur y el juez de Faltas, Diego Peretti .

Todo venía marchando relativamente bien (se había mencionado que el sistema comenzaría a probarse en septiembre, el mes del Milagro), hasta que empezó a marchar notoriamente mal: fue, precisamente, cuando el presidente del Tribunal Municipal de Faltas Cristian Abdenur dijo: “no hemos tomado conocimiento del convenio, me estoy anoticiando ahora, esa es la verdad; no puedo estar de acuerdo o no”.

Los dichos del funcionario, que preside el órgano de aplicación del convenio, provocaron estupor en los concejales, porque se trata del órgano de aplicación del convenio.

Por la tarde en sesión, a través de la comisión de Labor Parlamentaria, se sancionó un proyecto de Resolución por el que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal suspenda la ejecución total del convenio suscripto con CECAITRA, absteniéndose de poner en funcionamiento el sistema de fotomultas, por incumplimiento a los procesos administrativos previstos en la ordenanza Ordenanza Nro 5552/89. ( Ordenanza que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas Municipal).

Fotochorros

Durante el encuentro entre ediles y funcionarios bettinistas, uno de los funcionarios tuvo tiempo para hacerse el ofendido porque Paula Benavides había hablado de fotochorros.

La concejal tuvo que explicarle que se refería al sistema y no a una persona en particular. “Quiero hacer alusión a una acusación por parte de un funcionario, quien hizo alusión a mi persona diciendo que pronuncié dichos difamatorios, lo cual no lo acepto bajo ningún punto. Decir que en Salta no queremos fotochorros no quiere decir que esté atacando a su persona, salvo que se dé por aludido”, dijo Paula Benavides.

Por otra parte, la edil del bloque Salta Independiente señaló que la reunión con funcionarios del Ejecutivo Municipal ha dejado en claro que los mismos han dado argumentos inválidos para la firma del convenio.

“Me parece gravísimo que el Tribunal de Faltas no haya tomado conocimiento de este convenio y gravísimo que digan que se está evaluando cómo va a ser el sistema de comunicación a los infractores cuando eso hace al derecho de las partes”, dijo la concejal y agregó que “lo pertinente hubiera sido que se deje sin efecto el convenio”.