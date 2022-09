El uso del cannabis medicinal está ganando cada día más terreno y aceptación en la sociedad salteña. Existe en Argentina la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.

Guadalupe Macedo

Actualmente es una medicina alternativa que es elegida por más personas en la provincia debido a la versatilidad de la planta. El estado esta avanzando en los estudios científicos y la implementación en hospitales como en la plantación industrial.

En dialogo con Carolina Vaca y Martin, jardinero y vocero de Mándala growshop comentaron que “el cannabis es una planta que se conoce hace siglos y la venimos usando al igual que la manzanilla, el cedrón y otras plantas que conocemos. Entonces ese dato histórico nos hace pensar que hemos ido evolucionando y adaptando nuestro cuerpo al contexto acompañado de esta medicina. Hoy el sistema medico ha podido dar respuesta sobre la sinergia dando cuenta que hay un sistema neuronal en nuestro cerebro que se llama endocannabinoides que produce cannabinoides. La planta viene a acompañar su funcionamiento. Este sistema es parte de nuestro cuerpo y se le puso endocannabinoides porque somo nosotros los que producimos estos cannabinoides, así que no es algo externo a nuestro cuerpo”.

Las múltiples ventajas del cannabis es que funciona como tratamiento para enfermedades como la ansiedad, afecciones al sistema digestivo como la gastritis, también para epilepsias, entre otras enfermedades. También es un tratamiento directo para el dolor y no es solo un acompañamiento. Las razones de sus múltiples funciones en el cuerpo es que el sistema endocannabinoide se localiza en el cerebro y sus terminales nerviosas se encuentran en todo el cuerpo, es decir en la piel, en el sistema digestivo, en el sistema endocrino, en el sistema los sistemas reproductivos, en el sistema respiratorio, en el sistema olfativo entre otros, por lo que la utilización de cannabis sirve para todas las dolencias del cuerpo. “La ventaja es la versatilidad de la planta para hacerse medicina para entregarse a nosotros para poder manipularla y se convierta en medicina y que tenga el mejor rendimiento ante un tratamiento” reflexiono Martin. El uso del cannabis medicinal viene a cambiar la medicina y modelo medico tradicional.

Un problema que se presenta es la falta de información en el país sobre la manera de uso del cannabis, de su cuidado y cultivo, todo lo que existe es de manera experimental por la ilegalidad en la cual estuvo relegada esta planta por varias décadas. No existe una formación sobre el tema por lo que los usuarios de cannabis realizan un “convite” de saberes en los lugares en donde se venden productos para el cultivo. “En cuestiones de cultivo de cannabis los growshop son los que se han ido formando y en el país al igual que en el mundo se han tenido que construir espacios de difusión de conocimiento para ver si las plantas que tenemos avanzan o no para el uso medicinal. En estos lugares el saber ha sido un dispositivo de poder que se ha puesto a circular con una humildad que no hay en otros espacios” explico Carolina. En Salta en Mandala growshop logró conformar una cannabiteca, una biblioteca con libros sobre el uso de la planta para que quien se acerque al lugar pueda compartir los saberes de personas que vienen estudiando la temática desde hace tiempo. Carolina agrego, “me parece importante de remarcar que los avances se dan a partir de la voluntad de las personas de hacerse de sus herramientas fuera del sistema, pero siguiendo esa lógica de la disciplina”.

El uso del cannabis medicinal vino a revolucionar el mundo de la medicina y del cultivo porque propone un nuevo modelo que no responde a lógicas capitalistas. Para empezar la planta para ser utilizada con fines medicinales debe ser cultivada de manera orgánica ya que “responde mejor a un cultivo orgánico, porque es una planta que te pide un cuidado orgánico. De esta manera es más fácil de extraer sus componentes para poder convertirlo en medicina” afirma Martin. En el campo del cultivo rompe con los modelos tradicionales donde se utilizan grandes cantidades de agroquímicos, ya que la planta necesita de productos orgánicos.

En el mundo de la medicina no existen estudios específicos sobre el sistema endocannabinoides por los prejuicios que existen sobre la planta, lo que impidió que se realizaran investigaciones sobre el tema. También cambia el modelo de salud, porque hace al paciente responsable de su medicina, “tiene la responsabilidad de su mejoramiento porque dependiendo de su responsabilidad como cultivador va a ser el lujo o no de su medicina” afirma Carolina dando a conocer la falta de centros que se encarguen de la fabricación de medicinas con este componente ya que debe ser especifico para cada caso.

Las dificultades de la Ley

Si bien desde el año 2017 esta sancionada la Ley N° 27.350 existen puntos que no se adecuan a las necesidades de los pacientes, médicos y cultivadores. Si bien la Ley permite que las personas con permiso están habilitadas a cultivar y elaborar tu medicina y circular con ella, especifica la cantidad de plantas y metros cuadrados de cultivo y también limita la cantidad de medicina, aceite con la que se puede circular. Esto tiene un problema de base, las personas se pueden inscribir como, usuarios, médicos o cultivadores, pero quien es uno no puede ser de otra categoría por lo que un médico no puede circular con medicinas. Otro problema es que “no legisla otros tipos de preparados que eso también es un freno porque el endocannabinoide está en todo el cuerpo entonces aplicaciones con Cannabis puede usarse de todas las presentaciones, puede ser un spray bucal, lubricantes, relajantes, o usado también como hierba para fumar” comentó Carolina.