Donde manda capitán

La directiva bajó y se expandió, sin interferencias, por todo el Ejecutivo provincial. Habrá recortes a todos los funcionarios y agentes de la administración Pública provincial. Con este ahorro se dispondrán de tales fondos para prevención de COVID-19.

Los próximos dos sueldos de los funcionarios y planta política del Gobierno Provincial vendrán con un importante descuento. Esto tiene que ver con el aporte establecido por el propio Gobernador Sáenz, al Fondo Solidario COVID19, destinado a la lucha contra esta Pandemia fortaleciendo el sistema de Salud de la Provincia con recursos que financiarán en Salta la lucha contra la pandemia.

El descuento está previsto para Ministros, secretarios, subsecretarios y personal de apoyo entre los niveles 1 y 3 y por supuesto, el propio Gobernador, que destinará el 100% de su salario al mismo fin. No son 700 mil mensuales como en el Poder Judicial, pero algo suman.

El hecho es que Gustavo Sáenz estableció los montos y la modalidad de este aporte que no sería tan voluntario, pero que muestra su compromiso con los salteños y el de sus funcionarios, aunque no haya nacido directamente de sus corazones esta donación.

Los montos establecidos serán para Ministros $50.000, para Secretarios, Subsecretarios y Personal de Apoyo de Niveles 1 y 2 $30.000, para Personal de Apoyo Nivel 3, $20.000. Todo esto en dos cuotas iguales que impactarán en los haberes de Marzo y Abril.

De la misma forma que “instó” a ministros, secretarios, subsecretarios y personal de apoyo a realizar un aporte al Fondo Solidario COVID19, “invitó” a todos los funcionarios de menor jerarquía y a personal de apoyo de los niveles restantes a brindar su apoyo. No sin antes recordar que esta iniciativa fue encabezada por el mismo. “La solidaridad y el aislamiento son fundamentales en esta lucha”, aseguró el primer mandatario local. (N.J.)