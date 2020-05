El SOEM (Sindicatos de obreros municipales) conjuntamente con UPCN , ATE , y Autoconvocados reclaman por despidos y derechos laborales en Colonia Santa Rosa. (Por Mario Molina)

En una entrevista con los trabajadores estos nos cuentan que se mantienen en asamblea permanente debido a la falta de respuestas por parte de DR Mario Jorge Guerra actual Intendente de Colonia Santa Rosa departamento Oran quien en las ultimas elecciones acompañó a Sergio Oso Levy y propuso mejorar la situación laboral de los empleados municipales, propuesta que nunca llegó, dijo Rosa Isasmendi “Incluso le militamos todos pero todos lo que estamos con esto lo acompañamos en su candidatura , y mira cómo nos paga , apenas asumió firmó el despido de más de 500 compañero, no quiso sentarse desde entonces con los trabajadores es desde allí que decidimos organizarnos y convocar a un paro indeterminado hasta tener una respuesta por parte del edil pero hasta el momento solo recibimos insultos y amenazas de seguir con los despidos y mandarnos la fuerza pública para todos lo que hoy nos encontramos reclamando nuestros derechos”.

Los trabajadores solicitan a la comunidad que los acompañe ya que colonia Santa Rosa es muy pobre debido a que la gente sobrevive de las huertas familiares y la administración pública Municipal.

En la última asamblea decidieron viajar a Salta Capital para reunirse con el actual Secretario del Interior de la Provincia el Sr. Mario Cuenca , pero no tuvieron respuesta favorable debido a que “su secretaria nos informó que el Sr Cuenca no se encontraba por problemas de Salud lo cual se nos complicó aún más la situación pero se redactó un acta compromiso”, describió Isasmendi.

Nota

En la Ciudad a los 12 días del mes de mayo de 2020 se reunieron la Secretaría del Interior representada en el acta en ausencia del señor secretario Mario Cuenca y representada por la Sr Coordinadora Dr. María Fernanda Oviedo y por el señor Director de Fortalecimiento Municipal C.P.N Andrés Garijo en adelante la secretaria por una parte y por la otra la señora Rosa Isasmendi, quien invoca calidad de referente de S.O. E. M en adelante ATE delegación colonia Santa Rosa.

El pedido de la reunión se fundó en las dudas planteadas, por los contadores de las entidades gremiales en relación al informe que se le exhibió al consejo deliberante y al representante de S.O.E.M Ariel Isasmendi, en la reunión mantenida a fines del mes de abril del corriente con el referente. No obstante, en este acto, se deja constancia que la presente reunión se celebra con el objeto de ser escuchados y transmitir las inquietudes al señor secretario quien por razones de Salud recién podrá atenderlos en el día de mañana 13 del 2020 ante la insistencia de los referentes gremiales que hasta ese momento les avían tomado el pelo de no querer revivirlos ante esta situación los delegados le expresaron a las autoridades provinciales que el Dr. Jorge Guerra habría comunicado en una reunión que no habría paritarias y que tenían una mala manera dirigirse con los empleados y que no hablaría con nadie para tratar nada “ ante esta situación los referentes gremiales advierten al gobierno de tomar medidas más radícales como tomar la “ Municipalidad “ hasta que esto se resuelva . En la misma acta el Gobierno se compromete a tomar cartas en el asunto en formar una mesa de diálogo entre las partes.

El Estado Nacional

Hace una semana atrás se conocía la noticia de que Nación había enviado a la Provincia más de 700 millones de pesos en calidad de coparticipación y emergencia sanitaria por el COVID 19.

Ante esta notica Leavy y la Senadora Nora Giménez posteaban en la redes sociales y diarios locales la exigencia al Gobierno de la Provincia que liberaran esos fondos a los Municipio, entre ellos Oran, San Martin, Rivadavia puesto en manifiesto por el problema de la emergencia Sanitaria que sufren estos departamentos le costó la vida de 10 niños wichis por desnutrición.

La Provincia

Mario Cuenca antes los comunicados del Oso Levy salió con los tacones de punta en las redes sociales y medios digítales diciendo que Leavy tendría que quedarse en su casa porque nadie lo sigue porque fue el verdadero derrotado en las últimas elecciones.

El conflicto

En este sentido la última asamblea realizada el día 13 los Trabajadores Autoconvocados decidieron convocar a todos los centros vecinales de Colonia Santa Rosa puesto que los centros vecinales también están cansados que la municipalidad no les de respuestas a sus reclamos, todavía en colonia Santa Rosa no se conoce el pavimento de calles ni mucho menos redes de cloacas, cada vez que llueve toda la colonia queda bajo el agua manifestaron los presidentes de centros vecinales en la asamblea.

“Esto como se ve cada vez es más grande no vamos a parar hasta que el Intendente nos convoque a una reunión para resolver el conflicto, Colonia Santa rosa esta puesta a desaparecer, por el COVID 19 trajo ya sus primeras consecuencias económicas en el pueblo” comentó Isasmendi y agregó “El changarín por ejempló quedo sin trabajo hace 50 días que nadie trabaja en la colonia no se puede vivir el Intendente desde que asumió no se le ve la cara. Algunos allegados nos informan que está en Bs As, otros nos dicen que esta con Leavy en Salta la verdad ya no sabemos en quien creer todos te mienten”.