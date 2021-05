Durante la jornada de este lunes, la psicóloga del CIF que realizó la entrevista al imputado Vargas, se explayó sobre el informe que consta en la causa. Aseguró que el albañil posee “una personalidad con rasgos psicopáticos” aunque las psiquiatras del Poder Judicial habían asegurado que “no presenta patologías psiquiátricas y que tampoco era peligroso para sí o para terceros”. Por Andrea Sztychmasjter

Durante la jornada de este lunes estaba previsto la declaración de ocho testigos entre los que se encontraba el vecino de Vaqueros, Jorge Calo, quien fue denominado como “testigo encubierto” por parte de efectivos policiales y quien fuera señalado por familiares de Cajal como un insistente hombre que aseguraba poseía información sobre los asesinos de Jimena. El vecino no declaró en la jornada de hoy como tampoco lo hicieron- tal como estaba previsto desde la semana pasada- los peritos de CIF que llevaron adelante las pericias sobre el maletín incautado en la vivienda.

Durante este lunes declararon solamente tres testigos. La psicóloga del CIF, Carolina Cornejo, que tuvo a su cargo entrevistar al imputado Sergio Vargas para confeccionar su informe psicológico. Una contadora encargada de realizar análisis de documentación sobre los procedimientos de la empresa Garbarino; más específicamente fue la profesional que realizó análisis de fondos de la llamada “caja chica” y de las operaciones realizadas por encargados de la sucursal así como del gerente de la misma. Y un auxiliar forense del CIF, encargado de confeccionar el informe de entrega del cuerpo de la víctima.

Personalidad de Vargas: El informe del Ministerio Público



La psicóloga de apellido Cornejo lo definió a Vargas como poseedor de una personalidad con rasgos psicopáticos, caracterizada por su tendencia a la mendacidad, narcisista, falto de empatía y compromiso hacia el otro y con escaso control de su agresividad.

“Lo atendí en el año 2019, mantuvimos dos entrevistas. Se aplicaron técnicas psicométricas además de las entrevistas para lograr la evaluación de la personalidad”, señaló la psicóloga. La profesional aseguró que Vargas posee un nivel intelectual término medio; eso significa que posee capacidad para comprender, entender y discernir actos aprobados y desaprobados por un grupo social. Y aseguró “Llama la atención que no presenta angustia, ni remordimientos y ningún sentimiento de culpa. Su discurso es contradictorio e inconsistente. Tiene una tendencia a mentir y a manipular”, sostuvo.

Agregó que la percepción de la realidad de Vargas “es disminuía y discontinúa”: “Esto da lugar a que surja un pensamiento pobre, primitivo, infantil. A niveles profundos tiene una personalidad escasamente organizada, narcisista, egocéntrica, manipuladora, sin compromiso emocional hacia el otro”.

Durante el testimonio de la psicóloga la fiscalía fue insistente en dejar evidenciado los rasgos de la personalidad de Vargas. Otro de los puntos remarcados fue que de los varixs hijxs que el albañil tiene, no reconoció a ningunx de ellxs.

Cornejo aseguró que al analizar la posición subjetiva que posee el imputado respecto al delito por el que está acusado, esté adopta una posición exculpatoria. “No se hace cargo de lo que hace”, mencionó. Ante el hecho sobre el que está acusado la psicóloga aseguró que Vargas dijo “Me agarraron porque yo estaba parado en la esquina de la casa, pensando en qué vender. No entiendo por qué si todo el mundo me conoce en Vaqueros”.

El informe del Poder Judicial

Pese a este informe, la semana pasada las psiquiatras del Poder Judicial, Rocío Lazarte y María Albarracín Bohuid, dijeron que Sergio Vargas y Nicolás Cajal Gauffín no presentan patologías psiquiátricas y que tampoco son peligrosos para sí o para terceros. Asimismo, concluyeron que ninguno tiene adicciones.

La psiquiatra Rocío Lazarte expuso las conclusiones a las que arribaron junto a su colega luego de haber trabajado con entrevistas semiestructuradas en las que indagaron aspectos ambientales, personales, clínicos y toxicológicos a la vez que realizaron exámenes psico semiológicos de los acusados. Respecto a Vargas la profesional manifestó: «arribamos a la conclusión de que no presenta patología psiquiátrica. Al momento en que lo evalué no presentaba elementos psicopatológicos que lo tornen peligroso para sí o para terceros. No presentaba adicciones. Comprendía la trascendencia de sus actos y dirigía sus acciones», manifestó Lazarte.

El Fiscal ordenó la cremación

También declaró un enfermero, auxiliar forense del CIF. Aseguró que fue el encargado de confeccionar el acta de entrega del cuerpo a los familiares directos: “Es una transcripción de la orden del fiscal en donde se hace una consulta cuando se finaliza la autopsia, el médico que la realiza la misma hace la consulta con el fiscal si se va a hacer la entrega del cuerpo, a quien se le hace y de la entrega de las prendas o si quedan en resguardo”. Además aseguró que “La entrega de los cuerpos se hace por decisión del fiscal. El médico o coordinador de turno es el encargado de transmitirnos a nosotros vía teléfono a quien se hace la entrega”, sostuvo.