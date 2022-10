Cinco años después, el rastro de esa defensa desesperada que la hizo asirse a la vida da la certeza sobre los autores de su muerte.

Por Andrea Sztychmasjter

Tras la confirmación oficial de los resultados de los cotejos de ADNs con uno de los detenidos, sus abogados defensores debieron adelantar y reconocer lo que venían negando en los últimos días.

Albos y algo más…

Anteojos recetados que cuelgan del bolsillo del pantalón oscuro es lo que se deja ver en unas de las imágenes de uno de los últimos hombres que vieron con vida a Jimena Salas esa tarde de verano del 2017.

Después el Ministerio Público Fiscal también aseguraba que el sospechoso del femicidio podría ser simpatizante del Club Gimnasia y Tiro. Y es que sutilmente detrás de esos anteojos se asoma un escudo que según indicaron las pruebas científicas se trata del club salteño.

“Entonces que vayan a meter presos a todos los que tengan un llavero de GyT. La lógica me indica que llaveros se vendió en su época de gloria en el mismo estadio de Gimnasia, los vendió también una señora en Alberdi y Caseros. Quien no tiene un llavero”, señaló el abogado Marcelo Arancibia padre, defensor de los hermanos detenidos al ser consultado por el supuesto llavero del equipo que habría llevado uno de los autores del crimen.

El abogado Marcelo Eduardo Arancibia hijo, quien también defiende a los hermanos Saavedra, acusados provisoriamente del delito de «homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso predeterminado de dos o más personas y femicidio» manifestó que los detenidos llegaron a su estudio motivados por el prestigio que los invade al haber participado de casos de gran trascendencia como el de los asesinatos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, encontradas en julio de 2011, en la Quebrada de San Lorenzo y el de la defensa de Sergio “porteño” Vargas absuelto por el beneficio de la duda el año pasado.

El letrado manifestó que la vida de los jóvenes antes de ser detenidos era normal. Consignó que Javier Saavedra detenido en Santa Victoria Este donde se desempeñaba como voluntario franciscano en abordajes sociales se encontraba cursando sus estudios: “Luego por una cuestión de elección de vida decidió mudarse a Santa Victoria donde continúo ejerciendo el trabajo social que era la carrera que él estudiaba aquí, no hubo un cambio drástico en sus actividades como se intenta imponer por medio de lo que se está diciendo”.

Carlos Saavedra, detenido en barrio Parque Belgrano es Jefe de cuadrilla en Aguas del Salta donde trabaja hace 11 años, el otro hermano, Damián Saavedra, había visto la posibilidad de entrar a trabajar también en la empresa, pero decidió ponerse un negocio de comidas en la vivienda en donde finalmente se realizaron los allanamientos y se produjeron las detenciones.

“Son personas que tuvieron una vida normal acorde a sus edades. Ninguno de ellos tiene antecedentes ni como se intentó decir son barras bravas, son simpatizantes de un equipo de fútbol como miles de salteños. Asistían a la cancha sí pero no eran de ninguna facción, no manejaban un grupo de gente. Simplemente eran simpatizantes que les gusta el futbol y que iban a la cancha”, sostuvo el abogado y señaló que Javier, el más señalado por la Fiscalía, no asistía a la cancha como sí lo hacían asiduamente sus dos hermanos.

Positivo

La información oficial la brindó en la tarde del sábado el Procurador General de la Provincia Pedro García Castiella acompañados de la Unidad Fiscal. Pese a que lxs fiscales no emitieron palabra en la conferencia de prensa convocada el procurador supo valorar todo el trabajo investigativo encabezado por ellos y la fiscala Mónica Poma.

Javier Saavedra también fue defendido por la Iglesia con el vehementemente alegato del hermano franciscano Martin Caserta apoyado en la teoría del perejil, y secundado por el principal diario de la provincia que se ocupó de destacar en extensos contenidos el fin altruista que lo había motivado a radicarse en Santa Victoria.

Incredulidad

El indicio es etimológicamente el anuncio de algo o una revelación. Los ejemplos más empleados para identificar los niveles del signo semiótico es nivelar el índice con huellas; que indican que alguien pasó por allí, el humo; para saber que hubo fuego, o los rayos; que indicarían que se aproxima una tormenta.

En criminalística sostienen especialistas los indicios constituyen los puntos de partida para elaborar las primeras hipótesis de los hechos, en su estructura existen de tipos físicos, químicos o biológicos. Pero además existen al menos seis tipos de clasificaciones generales en cuanto a indicios forenses: por su naturaleza, por su estado, por el lugar en que se encontraron, por su origen, por el momento en el que se produjo y por su capacidad probatoria.

El abogado Arancibia consideró en una entrevista previa a que se conocieron los resultados preliminares, que los ADNs son totalmente determinantes ya que no se puede mantener una imputación a base de indicios y probabilidades: “Dado que no hay ninguna prueba que sea relevante y que pueda superar lo que sería un cotejo de ADN. Para nosotros es totalmente determinante porque nos va a marcar si realmente nuestros defendidos estuvieron o no en la escena del crimen. Porque si las pruebas son negativas significa que hubo otras personas, entonces por qué tener detenidos o imputados a tres personas que no participaron del crimen”.

El defensor disintió con lo expresado por la Jueza de Garantías nº 1 de la ciudad de Salta, Ada Guillermina Zunino, quien señaló que los cotejos de ADNs se constituyen como una prueba importante “pero no determinante”. La magistrada describió que existen otros indicios y pruebas contra los hermanos: “Fue una investigación que se designó a personal policial especializado joven con mucha vocación de servicio. Con una visión distinta, científica, con conocimientos técnicos profundos. Encontraron que estas personas detenidas podrían tener el perfil genético y policial”.

La jueza manifestó asimismo que a través de pruebas que ya se encontraban en el expediente y los cruzamientos informáticos resultaron identificables estas personas: “Pruebas como cámaras de domicilios aledaños, páginas de Facebook vinculadas. Se hizo el rastreo de más de 600 perfiles, se trabajó mucho tiempo, cinco meses se trabajó y además técnicamente”, sostuvo en declaraciones a una radio local.

En lo que sí coincidieron tanto Arancibia como Zunino es que la imputación ha sido correcta: “A lo que procesalmente se solicita a una probabilidad, una posibilidad que con la investigación de la Fiscalía han recabado ciertos datos que se encuentran en el legajo de investigación los cuales han llevado a sospechar de estos tres imputados que son los señores Saavedra pero esto no quita que estos indicios y probabilidades puedan coincidir con otras personas, por eso consideramos que el ADN es determinante porque en el caso de ser negativo significa que estas personas no participaron de este crimen”, manifestó el abogado.

Las primeras averiguaciones en torno al caso describen que le filtraron información al diario de mayor tirada de la provincia sobre las primeras nuevas detenciones de los hermanos y que esto entorpeció de alguna manera las otras detenciones que se iban a producir y que también se corresponden con las declaraciones cautelosas del abogado defensor y de la propia jueza.

Extemporáneo por 2 horas y 23 minutos

El 01-07-2021 prensa del Poder judicial informaba que los jueces de la Sala VII del Tribunal de Juicio concedieron el recurso de casación que interpuso la defensa de Nicolás Federico Cajal Gauffín y Sergio Horacio Vargas por la sentencia que los absolvió por el beneficio de la duda, ya que el abogado Pedro Arancibia considera que su defendido Cajal debe ser absuelto de forma lisa y llana.

En la misma resolución, los jueces Francisco Mascarello, Federico Diez y Federico Armiñana Dohorman (interino), decidieron no conceder el recurso de casación que interpusieron los fiscales Ramiro Ramos Ossorio, Gustavo Torres Rubelt y Ana Inés Salinas por ser extemporáneo. De igual manera lo exponen en la resolución de abril de este año la sala II de la Corte de Justicia al rechazar la queja por recurso de inconstitucionalidad presentada por fiscales:

“El recurso de casación presentado el 23/06/21 a hs. 12:23 por el Ministerio Público Fiscal fue rechazado por extemporánea resolución que fue confirmada por el “a quo”, con fundamento en que el término para ejercer la vía recursiva transcurrió entre el 07/06/21 al 23/06/21, a hs. 10:00”.

La causa por el femicidio de Jimema Salas fue elevada al Tribunal de Impugnación, donde se revisaron únicamente los planteos defensivos, pero fue también desestimado.