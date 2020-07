Para el ministro de educación de la Nación, la idea de Cánepa de que en Salta se imparta Educación Sexual Integral a través de un taller y no de manera transversal, es «no atender a la ley».

Días atrás, el ministro de Educación Matías Cánepa había manifestado en una entrevista que la ESI en Salta podría ser simplemente un taller. «Una cosa es que la comunidad educativa tenga presente la educación sexual integral, pero a mí no me parece, me puede parecer interesante un taller específico», fueron sus palabras. El titular de la cartera educativa a nivel nacional Nicolás Trotta, le recordó que las leyes están para cumplirse y no para interpretarse según convenga.

En diálogo con La 750 Salta, Trotta ponderó los alcances de la ley y manifestó: «Creemos que (la ESI) es una herramienta central para construir una mejor sociedad, diversa, que destruya los estereotipos, en un momento en el que vemos todos los días distintas historias de violencia machista. La ESI es una ley. Y las leyes no están para ser discutidas, sino para ser aplicadas».

En relación a los talleres planteados por Cánepa el ministro de Educación de la Nación consideró: «Es no atender a la ley. Un despliegue multidisciplinario es lo que permite reconfigurar los comportamientos que deseamos modificar en la sociedad. Es lo que permite reconstruir una sociedad diversa».

En tal sentido, destacó la importancia de la transversalidad y del cumplimiento de los contenidos previstos en la ley. «Hay que escuchar a todos, pero la responsabilidad que nosotros tenemos es la obligatoriedad del cumplimiento de la ESI en todos los establecimientos educativos de la Argentina, estatales o privados«, finalizó Trotta.