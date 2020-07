Estamos sin vernos

Nosotros: vacíos y oscuros

Es que en la luz no se ven las sombras

¿Qué acaso no estamos?

Se siente vivir, pero de a ratos

Es que quema el alma y sediento va.

Quiere indicios de alivios

Que su cuerpo no pida

Cuando busca salidas solo encuentra

Que morir en vida va ahorrándole los días

Y es fácil no querer mirar

Quiere decir ya basta a esos tragos perdidos

¿son ganas de nada?

Su santo remedio

Su néctar maldito

Sólo son aliados que hoy componen su estado

Ya no espera, ya encontró la forma de contar sin causa

Egoísta fue cuando bebió su todo

Y cuando vio mareas

Ennegreció su llanto

quedar aislado fue su mayor logro

No aparenta acaso la desdicha alguna

De ser lo que no quiere

De pertenecer a objetos

De sobrevivir a amores

De aparentar estrellas

Quiere verse como puede, con la boca húmeda

con las neuronas mojadas, con la paciencia secada al azar.