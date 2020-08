En agosto de 1960 comenzó a comercializarse la píldora anticonceptiva.

En los años 60 y 70, la incorporación de la píldora anticonceptiva en la vida de las mujeres supuso toda una revolución: su uso no solo permitió que comenzara a separarse el sexo del acto de procrear, sino que también logró permitir que ellas tuvieran el control sobre su propia fertilidad. ¿Pero fue realmente un verdadero empoderamiento?

Al hablar de métodos anticonceptivos, profesionales médicos concuerdan en que la información es lo primordial.

Los métodos anticonceptivos utilizados por las mujeres han ido variando a lo largo del tiempo, factores sociales, religiosos, afectivos y de salud repercuten a la hora de la elección. En la Argentina, el método anticonceptivo más utilizado es la píldora, con casi un 40% de uso entre la población femenina de todo el país. Según estadísticas del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) le sigue como método para prevenir embarazos y fundamentalmente evitar contagios de enfermedades de transmisión sexual (ETS), el preservativo con un 31% de adhesión. En tercer lugar está el DIU, con casi un 15% de utilización.

Pese a ser unos de los métodos más usados por imprimir una supuesta libertad a las mujeres, lo cierto es que también empiezan a aumentarse las críticas hacia su uso. La principal de ellas señala el poco involucramiento de los hombres en el cuidado puesto que toda la responsabilidad recae sobre las cuerpas de las mujeres y personas gestantes.

Aquí un testimonio para tener en cuenta, el mismo pertenece a Alejandra, de Nación ovulación:

“Mi cuerpo, mis decisiones” es algo que repetimos mucho estos días.⁣

Regresemos a mis 16 cuando decidí (?) tomar #pastillasanticonceptivas ⁣

💊 Primero fue cosmética: mi dermatólogo dijo que iba a solucionar mis problemas de acné, cabello graso y peso ✨ encantada acepté⁣

👫Luego empecé mis relaciones sexuales heterosexuales y después de un tiempo, nos hacíamos exámenes de ITS y decidíamos dejar de usar #condon (lo cual era posible porque yo seguía tomando pastillas, claro).⁣

🤰🏻Embarazarme a los 20’s e incluso 30’s me a-te-rra-ba y pensaba que esta era la única manera. Un saludo a mis ex que no fueron papás adolescentes ni universitarios gracias a lo que YO ponía en mi cuerpo. De nada ✌🏻⁣

📚Desde que salí del cole, he trabajado y estudiado. Tomarme una pastilla me parecía lo más fácil del mundo en mi ajetreada vida. Solución instantánea ✨⁣

⚠️ Cuando llegué a los +30 e ignorar los evidentes #efectossecundarios que venía arrastrando de años ya no era una posibilidad, fue cuando me detuve y dije: “un momento, ¿qué he estado poniendo en mi cuerpo los últimos +10 años?”.⁣

Los #anticonceptivoshormonales detienen la comunicación entre los ovarios y el cerebro. Inhiben el #ciclomenstrual , no existe la #ovulacion . En palabras de @fertilityfriday : no se trata de si vamos a tener o no efectos secundarios, sino cuáles.⁣

“Cuando no se está pensando en #ovulacion , no se está pensando en salud” – @larabriden ⁣

El cutis y pelo lindos, manejo del peso, control sobre la fertilidad, son consecuencia de un #ciclomenstrual saludable. Al usar pastillas no priorizaba mi propia salud y ni lo sabía 🤯⁣ pensaba en los demás, en bebés que ni habían nacido, ¿pero y yo y lo que estaba echándole diariamente a mi cuerpo?

Decidir usar drogas anticonceptivas no está mal. Lo que está mal es no tener todos los datos para hacerlo a consciencia.⁣

Si una lo está haciendo porque no tiene tiempo o interés para conocerse, porque tiene miedo a lo que desconoce, porque su pareja o ustedes prefieren no usar condón u otro método, ¡perfecto! Pero que siempre sepan 1. Que es opcional, hay otras maneras 2. El precio de salud que eso implica para ustedes.