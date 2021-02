El diputado nacional salió al cruce contra su par por el caso Huergo y además lo trató de buchón de la AFIP.

Andrés Zottos salió al cruce de su par, Martín Grande, en plena sesión. Le dio pa que tenga.

Zottos recordó que el 30 de noviembre del 2020 le plantearon una cuestión de privilegio a él y al procurador general de la provincia de Salta. “El diputado Martín Grande pedía la protección de este cuerpo por las presiones que él dijo que recibía tanto del procurador general y de mí”, indicó, preparando el terreno para empezar el ataque.

“El diputado Grande no dice toda la verdad. Porque a él lo citaron a declarar en esta causa, por el vínculo que tiene con el único personaje preso, Matías Huergo, que él mismo dijo que tenía más conocimiento e información de esta causa”, dijo.

Asimismo, sostuvo que Grande se enojó porque él le dije que si tiene información vaya a la justicia o que renuncie a su fuero y vaya a declarar.

“Si no tiene nada que ocultar, no sé por qué está nervioso o viene a pedir protección”, enfatizó Zottos. Y acotó: “No sé qué apriete tiene grande. Debe ser de su conciencia. No hay otra cosa”.

Y casi al pasar, como quien tira un coscorrón, dijo: “Grande tiene una denuncia acá en Buenos Aires, sobre información que pasaba a la AFIP como informante”.

