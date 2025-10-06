Un grupo de artistas presenta un espectáculo dedicado al legado musical y literario del compositor que marcó generaciones en las escuelas argentinas.

El próximo 9 de octubre, Mily Ibarra y un grupo de músicos rendirán homenaje a Walter Yonsky, el recordado compositor que supo transformar la infancia en melodía. El evento, que invita a redescubrir sus canciones más queridas, busca rescatar la obra de un autor fundamental en la historia de la música infantil y educativa argentina.

“Estamos felices como grupo de volver a cantar a la infancia con las mejores canciones de Walter Yonsky”, expresaron los organizadores. “Queremos que todos conozcan su obra y el enorme aporte que hizo a las escuelas con su música y literatura”, dijo Ibarra.

Walter Yonsky fue un artista comprometido con la educación y la creatividad. Sin embargo, su camino no estuvo exento de dificultades. “Lamentablemente el Estado y las políticas culturales no supieron comprenderlo ni ofrecerle lo que más amaba hacer: estar en el escenario”, señalaron.

El homenaje busca reivindicar ese espíritu: “Yonsky es celebración, es amor, es vida. Como grupo nos complace acercar su música a los niños, niñas y educadores”.

La presentación promete ser una experiencia emotiva y participativa, un reencuentro con las canciones que acompañaron a tantas generaciones en las aulas.

📅 Cuándo: 9 de octubre

🎶 Qué: Presentación homenaje a Walter Yonsky

👧👦 Para quiénes: Niños, niñas, docentes y público en general

📣 Invitación: “Agradecemos a la prensa que difunda su obra y nos acompañe en este regreso a la infancia a través de la música”.