Sofía Benítez, de 25 años de edad, quien había sido trasladada en estado crítico al Hospital San Bernardo, tras haber sido llevada por dos hombres al Centro de Salud de Villa Primavera, falleció ayer. La Fiscalía investiga las circunstancias en que fue llevada, el rol de las personas que la acompañaban y las causas de su deLa fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, informa el deceso de la mujer que el pasado lunes fue trasladada al Centro de Salud de Villa Primavera y, debido a su estado, derivada al hospital San Bernardo, donde permanecía internada con pronóstico reservado.

La investigación se inició luego de que esta fuera trasladada en un vehículo particular por dos hombres con quienes habría estado reunida, tras sufrir una descompensación y recibir los primeros auxilios. Posteriormente, fue llevada al centro asistencial. Ambos prestaron declaración ante la Fiscalía y se encuentran a disposición.

Del informe preliminar de autopsia se descartan signos de abuso u otro tipo de violencia.

En el marco de la investigación, la fiscal Sodero Calvet dispuso la intervención de la Unidad de Investigación UGAP y de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes continúan recabando elementos para el esclarecimiento del hecho.

Las actuaciones siguen en curso y se mantiene la reserva sobre mayores detalles, a fin de evitar el entorpecimiento de la investigación.scompensación.