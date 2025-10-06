El Hospital Del Carmen reubicará su servicio de pediatría en las instalaciones de la nueva unidad de terapia intensiva y neonatología. Adicionalmente, se llevará a cabo una remodelación y optimización del Centro de Salud San Cayetano de Metán.

En el marco del anuncio, el ministro detalló que en las próximas semanas se dará inicio a un proceso de refuncionalización integral del Centro de Salud San Cayetano, que comprenderá la ejecución de diversas tareas de reparación y mejora en la infraestructura edilicia existente.

El ministro Mangione hizo hincapié en la trascendencia de la inminente puesta en funcionamiento de la unidad de terapia intensiva, así como en el traslado estratégico del servicio de pediatría a las modernas instalaciones de la unidad de neonatología. En sus palabras, esta iniciativa representa un «avance sanitario fundamental para todos los vecinos de la región», al tiempo que reafirmó el compromiso continuo de su gestión con el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el gobernador Gustavo Sáenz, orientados a «garantizar una atención de la salud federal e igualitaria en cada uno de los puntos cardinales de la provincia de Salta».

El gerente del Hospital Del Carmen, Pedro Samsón, brindó información adicional al señalar que, en el transcurso de la presente semana, se concretará la incorporación de cuatro nuevas camas destinadas a la unidad de terapia intensiva, lo que permitirá elevar la capacidad instalada de Metán a un total de ocho camas especializadas.

“Esta ampliación de la infraestructura y el equipamiento nos permitirá mejorar sustancialmente la calidad de la atención que brindamos a nuestros pacientes, ampliar la oferta de servicios sanitarios disponibles en la zona sur de la provincia y, como consecuencia directa, reducir el elevado índice de derivaciones de pacientes hacia la ciudad de Salta Capital y otros centros hospitalarios de mayor complejidad. Gracias al firme apoyo y al compromiso constante de la gestión liderada por el ministro Mangione y el gobernador Gustavo Sáenz, hemos logrado fortalecer de manera significativa tanto la infraestructura como los sistemas de monitorización de los pacientes”, concluyó el gerente Samsón.