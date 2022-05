El diputado provincial y padre de la exsecretaria de Cultura, Sabrina Sansone, trató de «ñoqui», «rata» y «pelotuda de mierda» a la abogada.

La renuncia de Sabrina Sansone a la secretaría de Cultura no podría haberse dado de manera más escandalosa. A los reproches de la funcionaria para justificar su salida, se suman las infantiles reacciones de su padre, el diputado Daniel Sansone.

El legislador capitalino envió a través de whatsapp una catarata de insultos a la abogada Liliana Mazzone, luego de que esta cuestionara la gestión de su hija al frente de la secretaría de Cultura. Ambos integraban un chat de dirigentes políticos, funcionarios y periodistas.

A las críticas de Mazzone, el diputado y empresario respondió: “Bueno, andá vos o tu hermano que son muy buenos para currar de las arcas del Estado y, antes que contestes, mujer millonaria, cobrás AP de la Cámara y no sos asesora de nadie, sos ñoqui y aparte, busca. Y a mí no me corras con amenazas de juicio, HACELO SI TE DA EL CUERO ÑOQUI, y basta de hacerte la gran señora, no sos nadie BUSCA”.

La abogada respondió con un audio en el que sugiere que Sansone tiene como asesora a su pareja, con quien habría viajado al Vaticano a visitar al Papa: “Tengo entendido que te une otro tipo de relación no laboral…”, deslizó.

El comentario desató la furia del diputado quien se despachó con insultos y acusaciones contra la ex-funcionaria y dirigente justicialista:

“Mirá rata, y te llamo a vos, Liliana Mazzone, RATA. Sos de cuarta Liliana Mazzone, mirá el apellido que tenés: Mazzone. Qué pedazo de apellido de mierda que tenés: Mazzone. Sí, fui con Susana al Vaticano, es mi pareja, ¿cuál es el problema? ¿Qué también sos castradora? Sí, es mi pareja, ¿Cuál es el problema?»

Y continúa; «Liliana Mazzone. ¿Qué sos de Chicho Mazzone? Pedazo de pelotuda. Y a ver si te da el cuero de hacerme juicio. Dale, hacé juicio que te re parió. Hacé juicio si te da el cuero. Cagona, sos una cagona y sos mala persona. Y te estoy dando motivos ahora con este audio que te mando, te estoy dando motivos, para que me hagas algún tipo de juicio. Cagona, busca, ñoqui, dale, cagona, haceme juicio”, finaliza.

Esuchá el audio: ACÁ