El diputado provincial y empresario Daniel Sansone fue denunciado por violencia de género. Lejos de pedir disculpas por el cargo que ostenta ironizó sobre la Comisión investigadora que deberá decidir sobre su accionar. Movimientos de mujeres sostienen que debe ser destituido.

Por: Doctora Justa Justicia

Irene Cari Presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades fue consultada sobre el accionar del diputado Daniel Sansone y reflexionó sobre su rol como legislador: “Otro que se cree impune, es repudiable. Como movimientos feministas contra la violencia de género tenemos que ponerles los puntos y eso solo se va a lograr con sororidades. Entre estos hombres poderosos hay una alianza corrupta e impune”, señaló al analizar sobre los casos de denuncias contra salteños de la política:

“Sansone dijo con mucha seguridad que es intocable. Es repudiable, las corporaciones masculinas deben ser intervenidas desde la sociedad y movimientos feministas, ya no debemos tolerarlo más”, sostuvo la referente.

“Creo que no hay que llamarlo diputado es un personaje opuesto a lo que debería ser un político elegido por voto popular. Creemos que debe ser destituido de inmediato, tenemos que activar mecanismos de destitución inmediata. No podemos tolerar ni un minuto más frente a tanta violencia y tanta amenaza por nuestra condición de ser mujer”.

“Sansone demuestra lo peor del machismo y el patriarcado. No podemos permitir que pase al anonimato sino debemos activar formas de sostener nuestras denuncias públicas y sacarlos definitivamente de la política, porque personas así no deberían estar ocupando una banca”, sostuvo Cari.

“Rata”, “Cagona” y “busca”

Las críticas a la ex secretaria de Cultura Sabrina Sansone hija del diputado denunciado fueron in crescendo durante toda su gestión. Fueron públicas y no pocas. En estos más de dos años, referentes de la cultura salteña hicieron notorio su descontento hacia su figura de funcionaria. En lugar de escuchar a los y las trabajadoras, Sansone hija optó por generar tensiones y hasta ninguneó a la Orquesta Sinfónica.

La ex legisladora y abogada Liliana Mazzone celebró su renuncia, al igual que referentes culturales- pero obtuvo como respuesta violentos comentarios de su padre y legislador provincial. Lo que derivó en una denuncia en la Justicia por violencia de género hacia el diputado.

Independientemente de lo que se disponga en el ámbito judicial, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, integrada por Socorro Villamayor, Gladys Paredes y Verónica Saicha, deberá arribar a una conclusión y podrá solicitar sanciones que después serán votadas en el recinto, cuya expresión más grave sería la expulsión del legislador.

La propuesta de iniciar la investigación fue a instancia de la presidenta de la comisión de la Mujer, Mónica Juárez, y obtuvo el apoyo unánime del cuerpo. Inmediatamente a la propuesta, el propio Sansone pidió la palabra e ironizando sobre el pedido refirió: “Con el mayor de los gustos apoyo la moción de la diputada, es más pediría dos comisiones o tres, que se investigue bien el tema. Me gustaría haberlo pedido yo pero Mónica me ganó de mano, quiero que se conforme la comisión”.

Fue la única mención que se hizo del tema en la Cámara baja provincial. Los demás legisladores optaron por el silencio y en vez de aprovechar la ocasión para realizar una reflexión sobre el mensaje que deja en la sociedad que legisladores sean conocidos a nivel nacional por esa forma de expresarse, sentados al lado del legislador decidieron callar.

Violentos

La jueza de violencia familiar y de género, Carolina Cáceres Moreno, resolvió que Sansone no puede acercarse a por lo menos 300 metros “del domicilio particular o laboral de la víctima” y dispuso una consigna policial para que realice rondas periódicas en ambos puntos restringidos para velar que el acusado cumpla con la perimetral.

La jueza ordenó también pericias psicológicas para ambas partes, intimó al diputado a que se abstenga de realizar cualquier acción que afecte o dañe a Mazzone y lo obligó a realizar una capacitación específica sobre violencia de género.

En cuanto a antecedentes recientes sobre denuncias de violencia de género a diputados provinciales; hubo tres en 2017. La primera fue contra Jorge Guaymás que se resolvió cuando la denunciante retiró la demanda. También se inició otra investigación judicial, con imputación incluida, contra César Córdoba, representante de Los Andes.

Finalmente Tomás “Turi” Rodríguez, exdiputado por la capital, resultó condenado con un año y seis meses de prisión condicional luego de ser encontrado culpable de agresiones a su ex pareja, en este caso la sentencia llegó en 2021, dos años después de que finalizara su mandato, por lo que no tuvo repercusión dentro del cuerpo.

Violencias públicas

Aunque la mayoría de los medios afines al empresario hayan guardado silencio ante su actitud violenta y patoteril, fue el medio de mayor tirada quien salió con una entrevista al empresario. Allí se defiende de su violencia diciendo:

“No creo que corresponda ningún tipo de reprimenda hacia mi persona. No me arrepiento para nada. Tal vez me arrepiento de no haber dicho más cosas, más verdades”, sostuvo.

Desde el INADI frente a la denuncia de la exlegisladora afirmaron que “Estuvimos asesorando a Mazzone y le explicamos los mecanismos para realizar la denuncia. Dijo que la iba a presentar en estos días”.

Un informe sobre violencia política detectó los términos más empleados por usuarios contra candidatas en Twitter, Facebook e Instagram durante la campaña electoral. La investigación se focaliza en la violencia que se expresa y se difunde a través de las redes sociales, donde advierten “es un ámbito en el que se desarrolla una parte significativa de los debates políticos en el mundo de hoy y en el que se descargan agravios y violencias virulentas, en particular dirigidos a las mujeres jóvenes y las disidencias. El impacto aleccionador que persiguen estas expresiones de violencia no solo afectan a sus destinatarias directas, sino que también operan como una barrera que busca disuadir a otras personas de encarar o sostener esta participación en la vida política”.

La investigación citada alerta sobre la ampliación del público a través de internet y el “ensanchamiento del espacio público”.