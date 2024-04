Para Villarruel, el Día de la Mujer está «cooptado» no solo en la Argentina, sino también en el mundo. «El feminismo no nos reconoce. No nos representa a las mujeres en su completitud. Las mujeres no pensamos igual», agregó.

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó de un evento organizado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y pidió por la liberación de los secuestrados por Hamás y apuntó contra el «doble estándar en materia de Derechos Humanos».

Ya son conocidas las distintas olas del feminismo y que gracias a los movimientos feministas las mujeres podemos elegir por ejemplo trabajar sin autorización por escrito de nuestros maridos, compartir la patria potestad de nuestros hijos, o ejercer la vida pública a través de diferentes cargos, como la actual vicepresidenta, aunque no lo reconozca.

“El Gobierno argentino sí reclama por esas personas que están pasando hambre, que están secuestradas, que están dolidas”, lanzó Villarruel en el encuentro que tenía como objetivo conmemorar el Día Internacional de la Mujer, a un mes de su fecha oficial.

En esa línea, la vice agregó: “Las mujeres y los hombres somos iguales, pero en el mundo depende de cómo pensás… Depende de lo que crees, de qué trabajás, de tu situación económica o social para que puedas ser defendido por el inmenso lobby de los Derechos Humanos».

Para Villarruel, el Día de la Mujer está «cooptado» no solo en la Argentina, sino también en el mundo. «El feminismo no nos reconoce. No nos representa a las mujeres en su completitud. Las mujeres no pensamos igual», agregó.

La abogada fue la principal oradora del encuentro. Fue recibida por el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y con gran presencia de mujeres en el lugar.