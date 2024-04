Pidieron 5 años de prisión para 4 comandantes de Gendarmería por la muerte de 43 gendarmes en un siniestro vial.

En una audiencia que se extendió por más de cuatro horas, el fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, solicitó cinco años de prisión efectiva por el delito de «estrago culposo» para cuatro comandantes de Gendarmería Nacional por la muerte de 43 gendarmes como consecuencia de un incidente vial ocurrido el 14 de diciembre de 2015.

El requerimiento se formalizó el viernes pasado en la apertura de los alegatos, instancia final del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por el juez Domingo Batule (presidente), Marta Liliana Snopek, del TOF 1 de Salta, y Alejandra Cataldi, del TOF de Jujuy. Los acusados son el comandante Juan Carlos Germán, responsable de Logística; el comandante principal Juan Carlos Bordón, jefe de Personal; el comandante mayor Elio Rafael Méndez, jefe del Destacamento y el comandante principal Ramón Antonio Maidana, segundo en el mando. Todos los imputados cumplían funciones el Destacamento Móvil 5, en Santiago del Estero.

Por otra parte, el fiscal solicitó el sobreseimiento del suboficial mayor Ricardo Ernesto Villsanti, imputado por el mismo delito. El pedido, según explicó, se fundó en razón del fallecimiento del acusado a poco de iniciado el debate, razón por la cual la acción penal quedó extinguida.

Además de confirmar la acusación y el requerimiento de penas, el fiscal también solicitó al tribunal la extracción de copias de ciertas declaraciones brindadas a lo largo del juicio a fin de evaluar la posible persecución penal de otros funcionarios de la Gendarmería Nacional al momento del hecho por la posible comisión de delitos.

El alegato

El fiscal detalló en su exposición el minuto a minuto del accidente ocurrido el 14 de diciembre de 2015, alrededor de las 2.30, cuando un convoy de siete vehículos, tres de ellos colectivos, se dirigían por la ruta 34, con destino a Jujuy. Los gendarmes habían salido de Santiago del Estero y atravesaban la ciudad de Rosario de la Frontera, cuando a la altura del kilómetro 956, en el puente ubicado sobre el arroyo Balboa, el micro que encabezaba la caravana sufrió el reventón del neumático delantero derecho.

El desperfecto tomó de sorpresa al chofer, el sargento Orlando Díaz, quien no pudo controlar el colectivo, en el que iban 50 gendarmes y tras chocar con la rampa, se precipitó al vacío, desde una distancia de 13 metros de altura, quedando el rodado con las ruedas hacia arriba. “Como consecuencia de esta tragedia murieron, en cumplimiento del deber, 43 gendarmes, hombres y mujeres que se habían enrolado en esa fuerza y que, entre sus numerosas funciones, estaba la de cuidarnos”, enfatizó el fiscal.

Las víctimas fueron Emilio Matías Torrez, Cosme Alejandro Yañez, Víctor Daniel Ruiz Díaz, Sergio Roberto Gallardo, Mauro Alexis Agonil, Jorge Ramírez Sena, Alejandro Javier Frías, Edgardo Raúl Pereyra, Adolfo Adrián López, Sergio Ariel Baricheval, Fabián Ignacio Martínez, Oscar Alfredo Aguilar, Mario Alejandro Barcos, Javier Ernesto Centeno, Mariano Alejandro Rodríguez, Ernesto Rodolfo Brugger, Claudio Patricio Gómez, Franco Martín Alderete, Ignacio Nicolás Giménez, Diego Argentino Núñez, Enzo Iván Costilla, Daniel Alejandro Llanos, César Antonio Garay, Víctor Hugo Cuesta, Luis Gabriel Vera, Félix Levi Ahumada, Hernán Manuel Zarate, Ricardo Emilio Villasanti, Rodolfo Sánchez Fernández, Matías Javier Gómez, Selva Rosario Florentín, Silvia Beatriz Hidalgo, Marcos Esteban Suárez, Elisandro Stanechuk, Fernando Javier Ferreyra, Eugenio Ricardo Pineda, Juan Carlos Guerrero, Rodrigo Emanuel Costa, Guillermo Federico Guitian, Avelino Orlando Díaz, Roberto Oscar Delgado, Oscar Daniel Manrique y José Luis Jaldín Villarroel.

En tanto, Mario Rafael Cáceres, Franco Eduardo Delgado, Hugo Hernán Sanabria, Emanuel Corbalán, Juan Jorge Alberto Fernández, Sergio Lizondo y Alfredo Fabián Rojas fueron rescatados y lograron sobrevivir. El fiscal destacó los testimonios que dieron en el debate, en especial, sobre cómo fueron abandonados por sus superiores, lejos de darle contención y asistencia, tanto a ellos como a todos sus familiares, lo que tampoco sucedió con los deudos del personal fallecido.

El representante del MPF recordó que los gendarmes se dirigían a Jujuy en respuesta a una orden dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de brindar apoyo por un conflicto social. En este sentido, fustigó a los comandantes acusados ya que consideró que no estuvieron a la altura de la situación, ya que no cumplieron con la responsabilidad respecto a tener en condiciones el parque automotor. Indicó que el neumático que se reventó estaba en pésimas condiciones y debía ser cambiado. No obstante, los imputados, que sabían de esa falla, no se inmutaron en hacer esa mínima reparación en resguardo del personal.

Para el fiscal, hubo un “claro abandono de la tropa” por parte de los acusados, ya que incurrieron en una clara negligencia en el cuidado del medio de transporte, sin que haya falta de recursos, ya que de las peritajes surgió que contaban con más de 360 mil pesos para hacer el cambio de los neumáticos.

Ello quedó demostrado al resaltar la contratación de un tercer micro, que formó parte del convoy. “Había dinero, pero los acusados no tuvieron reparo en disponer de presupuesto. Era más fácil arreglar el micro siniestrado, pero no les importó nada eso, ya que ellos no iban en el micro, ni menos al frente de la tropa, como lo predicaba el General José de San Martín”, afirmó.

Sostuvo que las pruebas, tanto testimoniales como documentales, acreditaron la responsabilidad de los comandantes en el delito imputado. Aseguró que “para nada hubo impericia del chofer del micro». «Esto tampoco fue una fatalidad, pues si se hubiera obrado de manera diligente, el accidente no habría ocurrido. Aquí hubo causa y efecto», agregó.

Para la fiscalía, la conducta de los implicados fue la que causó la multiplicidad de muertes. “Esto sucedió por la desidia de los acusados”. Rechazó que los deudos, familiares y sobrevivientes hayan recibido la atención psicológica e integral que el caso ameritaba, aspecto que una de las testigos había asegurado. “Los que sobrevivieron luego tuvieron que ir por sus pertenencias aún manchadas con la sangre de sus compañeros. Cuando estaban internados, la fuerza ni siquiera les brindo ropa ni elementos de higiene, lo que sí vino del corazón solidario de una vecina. La Gendarmería, lamentablemente, se olvidó de ellos”, señaló.

Luego, se refirió a la cubierta delantera derecha que causó el siniestro y sostuvo que la misma era del 2007. Al respecto, recordó la declaración que dio en el juicio uno de los peritos. “Si bien no se precisa una fecha de vencimiento, sí hay consideraciones de fabricantes que se deben observar. Una, de la firma Pirelli, recomienda que después de 4 años habría que cambiar la cubierta, pero no está dicho que es por vencimiento, sino que es una consideración que se tiene que tener presente porque son elementos que tienen su deterioro y su vejez”, había afirmado el experto.

Indicó el fiscal que la cubierta aludida tenía un desgaste notable por un uso de más de 88 mil kilómetros, situación que los acusados conocían. Recordó que durante el debate uno de los testigos afirmó que dio aviso de la necesidad de recambio del neumático a Villasanti, encargado del Área Motorizada, a fin de que se dé solución. “¿Cómo debía dar solución? Debía dar la novedad al encargado de logística German, Maidana y/o Mendez, a fin de que, siguiendo el procedimiento administrativo, se atienda la necesidad y se dé solución”, explicó la fiscalía.

“Por esto queda desechado de plano que los nombrados ignoraban el estado de la cubierta del colectivo siniestrado, porque aunque no hubieran recibido dicha novedad, la seguridad del Destacamento 5 y sus cosas se encuentra dentro de la esfera de sus responsabilidades y funciones, interiorizarse de una situación como la planteada, es decir que, debían observar que sus dependientes cumplan con las obligaciones que por reglamento le correspondían e instar a realizar las tareas de mantenimiento correspondiente a fin de tener en buen estado de funcionamiento y disponibles (en apresto) a fin de no ver frustrado el fin funcional asignado- ejecutar operaciones y procedimientos en distintos puntos del país”, agregó.