Normando «Tito» Cruz fue denunciado en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y en el INADI por sus dichos homofóbicos en su programa de tv.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) expresó su preocupación frente al discurso homofóbico y de odio contra la población LGBTTIQ+, manifestado por el conductor del programa Fuego Cruzado (sí le copió el nombre al programa de Longobardi) que se emite en el Canal 7 de la localidad de Rosario de Lerma.

En el programa local, el periodista Normando Rubén Cruz manifestó: «El Superman gay, mirá se besan entre hombres, dejate de joder, el putarraco, no que terrible. Esto es el nuevo Superman de los dibujos animados, si vos le mostrás a un pendejo o a un niño decís la puta madre. La biblia no es de esto, de hombre con hombre, sino de hombre con mujer, papá, y hay que ponerse feliz que los hombres sean machitos y tengan novia y que las mujeres tengan novio, no que se enamoren hombre con hombre y mujeres con mujeres, yo no comparto. ¿Para qué te han dado un pito? Yo prefiero que los changos sean bien varoniles, sean machitos, bien machos, que elijan una mujer que les guste”, aseguró entre risas.

Luego del repudio generalizado que provocaron sus dichos se presentaron denuncias en los organismos nacionales que alertan sobre la falta de capacitación de los hombres que se encuentran frente a un micrófono, el Inadi recibió denuncias y expresó al respecto:

Nuestro país ha logrado importantes avances normativos en materia de género y diversidad con la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, la Ley 26.743 de Identidad de Género, y la Ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida, entre otras. A partir de estas conquistas, el Estado ha otorgado la institucionalidad necesaria para el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género. Sin embargo, el dualismo cisgénero y heteronormativo de nuestra sociedad se encuentra muy arraigado.

La noción de binarismo de género hace referencia a la idea naturalizada de las categorías dicotómicas, mutuamente excluyentes, biologicistas y complementarias de varón/mujer –basadas en una estandarización de las características anatómicas–, en las que la mujer ocupa un lugar subordinado, al tiempo que se excluyen otro tipo de identidades. Por su parte, la heteronormatividad tiene que ver con un régimen social, político y económico que muestra a la heterosexualidad como natural y necesaria para el funcionamiento de la sociedad, y también como el único modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco.

Las declaraciones esgrimidas por el conductor Normando Rubén Cruz, son un claro ejemplo de un abordaje periodístico cargado de estereotipos y estigmatizante. Es por ello, que debemos erradicar las prácticas discriminatorias en los medios de comunicación y construir con un lenguaje respetuoso e inclusivo, una sociedad más igualitaria, libre de discriminación y violencia.