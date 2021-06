Juan Carlos García denunció que las/los 9 jueces de la Corte de Salta vienen demorando durante más de dos años la causa por abusos sexuales contra el ex cura Emilio Lamas.

A través de una carta abierta el sobreviviente de abuso eclesiástico repudió la demora de lxs integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Salta de expedirse respecto a la causa que tiene como protagonista al cura Emilio Lamas, denunciado por varios abusos sexuales contra menores de edad.

A continuación reproducimos su misiva:

En los próximos días la Corte de Justicia de Salta y sus 9 jueces resolverán sobre el pedido de prescripción de la causa por abusos sexuales contra el ex cura Emilio Lamas, quien fuera mi abusador cuando yo era menor de edad.

El pedido de prescripción fue presentado por su defensa, sin fundamentos válidos y sólo para dilatar la elevación a juicio de la causa por abuso que pesa sobre él. En Catamarca, la Cámara de Apelaciones ya rechazó el recurso de prescripción presentado por el cura Moisés Pachado, cuya defensa era patrocinada por la Iglesia Católica, y ahora deberá rendir cuentas sobre los abusos cometidos contra Ingrid Figueroa cuando era niña.

Por el contrario, la Corte de Justicia de Salta, en vez de tratar con celeridad el asunto, lo ha dilatado durante casi dos año, quedando atrás hasta de la propia Iglesia Católica, quien ya encontró a Lamas culpable de sus actos y lo condenó quitándole el rango de sacerdote, gracias a mi lucha y la de otros sobrevivientes a sus abusos. He conseguido la condena de la institución que lo encubrió y aún no de la justicia provincial.

En las vísperas también vence la medida de prisión preventiva, que pesa contra Lamas, por lo que quedará libre y aún no ha sido juzgado.

Como sobreviviente, he denunciado en tiempo y forma al ahora ex cura frente a las autoridades eclesiásticas, frente a grupos de acción católica, ante un comisario y la jueza de menores Bustos Ralle. La justicia no llegó nunca para mi, ni para Carla Morales, otra de sus víctimas. Ambos hemos vivido, al contrario, la persecución, el hostigamiento, discriminación y humillaciones.

Hoy exijo la justicia que me corresponde y por la que he luchado. Espero de la Corte el rechazo del pedido de prescripción y la inmediata elevación a juicio del ex cura Lamas. Espero que la Justicia de Salta no haga retroceder la lucha de los sobrevivientes por justicia y verdad, dictando un fallo que no eche por tierra mi derecho y los tratados internacionales que protegen a los niños y niñas abusados.

*El dolor no prescribe

*El daño ocasionado no prescribe

*No a la prescripción de la causa de ex cura Lamas

*Juicio y Castigo

*Compartir Por Favor, así nos hacemos escuchar.

Juan Carlos García. Sobreviviente