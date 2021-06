El senador metanense, cuya actividad privada parece generar ciertas dudas, no descansa. Este fin de semana, se dio a conocer una denuncia presentada por unos vecinos de la ciudad por un accidente producido entre empleados y unas personas que se encontraban en la estación de servicio, propiedad del senador, que la anoticiarse del reclamo judicial dijo “Voy a presentar mi renuncia, porque no se puede vivir así”.

D Auria aseguró ser víctima de una persecución política. Es por eso que adelantó que renunciará al cargo. “Se agarran de cualquier cosa para inculpar y el más perjudicado en todo esto soy yo. Voy a presentar mi renuncia, porque no se puede vivir así. Me están hostigando porque no soy un obsecuente de la política. No necesito de la política”.

Negó totalmente la acusación en su contra presentada el fin de semana y explicó que ese día, cuando llegó al lugar intentó calmar los ánimos de los protagonistas de la violenta gresca. Que los violentos salieron del lugar en una camioneta Amarok blanca y que presentará una contradenuncia para comprobar su inocencia.

El miembro de la cámara alta provincial se mostró muy molesto por la situación y reiteró que desmiente todo lo ocurrido. «Estoy a disposición de la Policía de Salta que realiza la investigación. No porto armas ni ando con guardaespaldas. Doy la cara porque no tengo nada que esconder. El que nada hace nada teme”, dijo con contundencia.

La denuncia dice que Romina Romero y su esposo, Omar Laguna, se encontraban con su nieta de tres meses en la estación de servicio Refinor, ubicada en la Ruta Nacional 9/34, kilómetro 1328. Hubo un tiroteo en la estación de servicio. Había cinco hombres. Uno de ellos era el senador por Metán Daniel D’Auria, quién habría realizado tiros al aire. El hecho habría ocurrido cerca de las 18 horas.