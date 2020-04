El ministro de Educación Nicolás Trotta afirmó que la medida podría extenderse hasta agosto. En declaraciones radiales, consideró que el regreso a las aulas está «mucho más cerca» de autorizarse después de las vacaciones de invierno, aunque dijo que «no hay certezas» por el momento.

Trotta enfatizó que el regreso de los chicos a las aulas no depende de una decisión educativa, sino epidemiológica, y reiteró que por ahora no es posible asegurar en qué fecha sucederá. «No tenemos certezas: no las tenemos nosotros ni ningún otro país del mundo», remarcó.